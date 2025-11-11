Стало відомо, чому шість десятків машин латвійського траншу перегнали в ліс на Волині

Прибуття такої кількості транспорту на заздалегідь узгоджене місце обумовлено тим, що саме тут у перші дні повномасштабної війни 2022 року зародилася співпраця між лісівниками України та Латвії.

Цього разу автомобілі передала державна енергетична компанія Latvenergo, а доставлення організували волонтери латвійської організації Brunotava спільно з латвійським благодійним фондом Ziedot, Поліським лісовим офісом ДП «Ліси України» та благодійним фондом "Поліський лісівник".

Читайте також Лісівники замінюють старі УАЗи та Ниви на новенькі Renault Duster та Mitsubishi L200

Техніка різна за типом, але не зайва у військах

Прибув не однорідний за типом транспорту караван. Волонтери доставили до українських лісівників позашляховики, мінівени, вантажівки та пікапи з різними видами енергетичного обладнання та технічного забезпечення.

Уся техніка справна, готова до роботи як у фронтових умовах, так і на логістичних операціях в тилу. Фото: Ліси України

Церемоніал передачі відбувся на території однієї з рекреаційних локацій ДП "Ліси України" Волині. Це місце вже не вперше стає своєрідним хабом посередництва, куди доставляють транспорт, усілякі необхідні товари для армійців та під соціальні запити.

Читайте також Сотня мотоциклів для лісової охорони піде на південь і схід

Голова організації Brunotava Інгус Островскіс відзначив надійність партнерів з українського боку - лісівників Волині, які не лише координують передачу техніки, а й забезпечують її обслуговування та подальше доставлення машин й спорядження безпосередньо до підрозділів.

Латвійці раділи, що техніка допомагатиме в боротьбі проти окупантів, наші раділи, що армійський автопарк зросте. Фото: Ліси України

Не відкладаючи надовго

В день прийняття лісівниками такої кількості техніки для армійських підрозділів ЗСУ за участю латвійських волонтерів відбулося відразу кілька передач, в т.ч. за заявками воїнів-лісівників.

Запрошений на церемоніал лісівник з Волині Ігор Мельничук, який воює з 2022 року, отримав авто для своєї бригади. Він підкреслив, що така допомога — це не лише підтримка, а й віра у спільну перемогу.

Читайте також Тисячі білоруських та російських тракторів підуть під списання

Ще один позашляховик передано для 104-ї бригади, де служив воїн-лісівник Володимир Домінікін із Рівненщини. Через обстріли його підрозділ втратив машину, а сам боєць зазнав важких поранень і втратив ногу.

Вже перебуваючи на реабілітації, він попросив колег про одне - передати нове авто своїй бригаді. І прохання виконано.

А так готувався до виїзду в Україну караван в Латвії. Фото: Brunotava

Найближчим часом усі машини з цього латвійського каравану будуть передані до бойових підрозділів та госпіталів. Попередні списки за запитами уже сформовано.