Стало відомо, кого водій львівського автобуса безплатно возив в кабіні

Таку статистику та плани на 2026 рік озвучив мер міста Андрій Садовий під час зустрічі з громадськістю. Про це йдеться на сайті міськради.

Окрім власних пасажирських колісних та рейкових машин на маршрутах, Львів отримав торік 11 низькопідлогових трамваїв із Берна.

Читайте також Львівські пасажири отримали від мерії карт-бланш: економія суттєва

Водночас триває поставка трамваїв з Базель-Ланда: наразі до міста прибуло 19 із 23 великих вагонів з низькопідлоговою секцією, 10 з яких уже введені в експлуатацію, а також 7 із 10 запланованих менших вагонів.

Власними силами також зроблено багато

Вже цього року на маршрути виїдуть перші низькопідлогові автобуси "Електрон", які місто закуповує у співпраці з Європейським інвестиційним банком. Загалом, йдеться про придбання 48 одиниць транспорту місцевого виробника.

Низькопідлогові автобуси з Kneeling-системою нахилу кузова до тротуару у Львові стають класикою. Фото: Управління транспорту Львівської міської ради

Окрім того, торік комунальне АТП-1 придбало 10 автобусів середнього класу з низькопідлоговою секцією та кондиціонерами. Ці машини вже курсують на маршрутах.

Приватні перевізники "вписалися" в проєкт

Не стояли осторонь і приватні перевізники. Скажімо, перевізник "Успіх БМ" придбав 20 великих автобусів Mercedes. Рухомий склад також оновили автоперевізники "Міра і К", ПАТ "Львівське АТП-14630", "Фіакр-Львів" та "Епітранс".

Читайте також Мерія Львова закупить автобуси місцевого автозаводу, але це буде не ЛАЗ

Їх техніка з адаптацією для маломобільних пасажирів вже працює на маршрутах міста, покращуючи логістику пасажирів у кріслах колісних.

Сумарно упродовж минулого року та майже за три тижні 2026 року комунальні й приватні перевізники випустили на міські маршрути 96 великих низькопідлогових автобусів. Нині в громаді курсує вже понад 360 таких одиниць транспорту.

Про зупинки у Львові не забули

Автобуси з низькою підлогою та системою нахилу підлоги й порога до краю тротуару під час зупинки вважаються лише половиною справи у поліпшенні мобільності. Великого значення у пасажирському обслуговуванні людей мають адаптовані зупинки, що зазнали реконструкції.

Хурделиця додала клопоту, внесла в логістику дискомфорт, але колапсу не сталося. Фото: Управління транспорту Львівської міської ради

Торік у Львівській громаді повністю доступними зробили ще 31 зупинку громадського транспорту. Відтак, у місті доступними вже є 220 зупинок. У них висота посадкової платформи на одному рівні з порогом низькопідлогового транспорту. Відтак пасажири на кріслах колісних можуть без сторонньої допомоги потрапити в салон.

Ще 508 зупинок є частково доступними, тобто маломобільні люди можуть потрапити в транспорт за допомогою пандуса (відкидної рампи), що є в підлозі салонів низькопідлогового транспорту.

Читайте також Львів у суботу "пережив блекаут": що було насправді

Смуг з літерою "А" буде більше

У Львові на низці вулиць планують облаштувати смуги для громадського транспорту. Ця робота буде вестися паралельно з оновленням дорожньої інфраструктури на важливих магістралях передбачають рішення для пріоритетного руху громадського транспорту.

Смуги громадського транспорту планують облаштувати на:

на вул. Шевченка (від ТЦ «ВАМ» у Рясне до вул. Брюховицької);

на вул. Стрийській — від вул. Сахарова до виїзду з міста;

на вул. Городоцькій — на ділянці від Мотозаводу до Скнилівського мосту;

на вулицях Мазепи — Грінченка;

на вул. Героїв УПА;

на вул. Миколайчука у межах реалізації проєкту трамвайної колії;

на вулиці Ковча в межах будівництва дублюючого моста.

Наразі смуги для громадського транспорту вже функціонують зокрема на проспектах Чорновола, Свободи та Святого Івана Павла ІІ, на вулицях Свєнціцького, Франка, Шевченка, Городоцькій, Підвальній, Окружній, Хмельницького, Дорошенка, Гонти, Зеленій, Шота Руставелі.

Читайте також Електрозарядні станції у Львові будуватимуть за конкурсною основою

Пес постукав лапою у двері автобуса

Під час виконання рейсу водій комунального АТП №1 Петро Крохмальний дозволив безпритульному собаці тимчасово перебувати в зоні кабіни, відокремленій від салону та його робочого місця з педалями, аби тварина могла зігрітися в морозну погоду.

Петро Крохмальний та його чотирилапий пасажир. Фото: мерія Львова

Фото пса у львівському автобусі завірусилося в соцмережах. Керівництво комунального перевізника не дорікало водієві за таке відхилення від інструкції, адже в кабіні сторонніх не повинно бути.

Читайте також Вперше показано львівський електробус Електрон Е181

Водій Петро Крохмальний – ветеран війни. Він проходив службу, зокрема в районі Авдіївки, а після поранення повернувся до цивільного життя та роботи у сфері громадського транспорту.