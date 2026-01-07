Стало відомо, на що Херсонщина потратила понад 130 мільйонів гривень державної субвенції

Уся закуплена техніка адресно підбиралася для роботи в небезпечних умовах. В основному це найбільш ходова номенклатура.

На фото, розміщених у публікації глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна на ФБ-сторінці, можна побачити навантажувач, трактор, самоскид та вантажівки з краном-маніпулятором, мікроавтобуси.

На заміну білоруським тракторам МТЗ

Поява трактора Zoomlion RN1104 у тій лінійці виправдана – сучасна машина прийшла на заміну білоруським моделям МТЗ тягового класу 2.0. Цей універсальний трактор адаптований як для роботи в полі, так і в комунальній службі. У прифронтових громадах ціну йому важко скласти – незамінний помічник.

Маючи повний привід 4х4 та силовий потенціал у 110 к.с., трактор впевнено буде працювати з плугом, боронами, косаркою чи двовісним причепом. Він має механічну коробку передач на 16 ступенів ходу вперед та 8 – назад.

Zoomlion RN1104 тягового класу 2,0 завдяки двом гідравлічним помпам має широке операційне застосування з усіляким навісним та причіпним робочим знаряддям. Фото: Херсонська ОВА

Кабіна скляна, але тепла й з гарним оглядом у будь-який бік. Тракторист зможе спостерігати не тільки за рухом вперед, але й контролювати роботу навісного обладнання. Механізатору забезпечили зручну ергономіку робочого місця з легким доступом до усіх органів управління. Для меншої втоми людини за кермом трактор забезпечили гідропідсилювачем керма.

Для будь-яких операцій на землі, вгорі та на трасі

Знахідкою для будь-якою громади, у т.ч. прифронтової, можна вважати телескопічний навантажувач Bobcat TL30.70. Ця 100-сильна машина з гідростатичним приводом може працювати як з ковшем, так і з вилами та навіть крановим гаком.

Вона незамінна на розбиранні завалів після ракетно-дронових ворожих ударів, будівництві доріг чи їх прибиранні від снігу. Телескопічна стріла з 7-метровою операційною висотою спроможна подавати тритонні піддони з вантажем на висоту другого поверху, підіймати обладнання чи завантажувати будівельне, побутове сміття або інші сипучі матеріали в самоскиди з нарощеними бортами.

Усю техніку закупили в межах заявленої державної субвенції за прозорою процедурою. Фото: Херсонська ОВА

В пригоді буде й інша техніка. Вона полегшить роботу комунальних підприємств, що займаються аварійно-відновлювальними роботами, ліквідацією наслідків ворожих ударів, а також патронатних служб, фахівці якої надають допомогу жителям населених пунктів, займаються евакуацією людей, зокрема маломобільних громадян.

На закупівлю цих машин спрямовано кошти державної субвенції. Придбання техніки обійшлося у понад 131,5 млн грн.