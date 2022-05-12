Інформацію надав Сервісний центр МВС України.

Сервісні центри МВС у квітні зареєстрували 87 025 транспортних засобів (нових та вживаних, перші та повторні реєстрації разом). З них вперше зареєстровані після ввезення з-за кордону – 39 795 одиниць (нових та вживаних, всіх типів).

Нагадаємо, скільки нових легкових авто купили українці у квітні

Окрім того, Сервісний центр МВС поділився інформацію щодо видачі посвідчень водія. Вперше офіційно стали водіями 60 616 українців, обміняли "права" 33 289 осіб, відновили – 6 827.