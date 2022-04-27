В Укравтодорі стверджують, що внаслідок бойових дій було пошкоджено 23 тис. км доріг. З них 500 км уже розчищені.

Руйнування дорожнього покриття внаслідок бойових дій зазнали близько 23 000 кілометрів доріг загального користування, з них 8 000 км доріг – це дороги державного значення. Про це повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

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За його словами, з 500 км розчищених доріг 212 км доріг – це розчищення вулиць Ірпеня, Бучі й інших міст і містечок.

"Також ми вже звели на сьогодні 18 тимчасових переправ, об’їздів, обходів і надалі будемо це виконувати. Сьогодні ми робимо таким чином, щоб усіма дорогами можна було рухатись і були об’їзди", - сказав Івко.

Як інформують в Укравтодорі, на трасі Київ-Чоп М-06 у селищі Стоянка, де був зруйнований міст, зараз вже є об’їзд. На дорозі Р-30, де в’їзд до міста Ірпінь, тимчасова переправа була зроблена менше ніж за тиждень. Там також зараз виконуються проектно-вишукувальні роботи і буде зроблено новий міст.

Івко наголошує, що на всіх напрямках ведуться цілодобові роботи. Як приклад він навів трасу Київ-Чернігів Р-69, де вже зроблені переправи, та трасу Н-12 на Сумщині, де у містечку Климентове також зроблена тимчасова переправа.