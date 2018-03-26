У минулу п'ятницю в США сталося ДТП за участю електричного кросовера Tesla Model X. В результаті аварії загинув водій.

За даними джерел мережі, інцидент стався на трасі 101 в Маунтін-В'ю (Каліфорнія). Машина на великій швидкості врізалася в бетонний роздільник, після чого зіткнулася з автомобілями Mazda і Audi. Як повідомляють свідки, відразу після цього загорілася передня частина Model X.

В результаті удару та пожежі фронтальна частина електромобіля була повністю знищена. 38-річного водія вдалося витягти з кабіни, однак він помер в лікарні.

Хто винен в цьому ДТП поки складно сказати. Немає інформації про те, як їхала машина - на автопілоті або на ручному управлінні. Однак виплила інше проблема - гасити електричні батареї Tesla часто складніше, ніж машини з ДВС. У Компанії рекомендують використовувати для цього велику кількість води, а також відстежувати стан батарей з допомогою тепловізора навіть якщо вони вже погашені.

В даний час йде розслідування інциденту, в якому бере участь поліція і фахівці Tesla. Офіційного коментаря від компанії поки не надходило.