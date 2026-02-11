Стали відомі авто, на яких найчастіше скручують пробіг: несподіваний "лідер" 2025 року

За даними дослідження компанії carVertical, яка проаналізувала звіти за січень–грудень 2025 року, саме Toyota Avensis очолила український антирейтинг авто зі скрученим пробігом. Про це йдеться у шостому щорічному звіті компанії.

Toyota Avensis — перше місце в антирейтингу

У 21,3% перевірених в Україні Toyota Avensis було виявлено маніпуляції з пробігом. У середньому показники одометра зменшували на 106 159 км.

Тобто умовний автомобіль із реальними 300 тисячами кілометрів міг «перетворитися» на 190 тисяч. Для покупця це означає переплату під час придбання і потенційно вищі витрати на ремонт у найближчі роки.



Далі у списку — Mitsubishi Outlander з показником 16,4%. У середньому пробіг цього кросовера зменшували на 80 592 км.

Третю сходинку посів Mercedes-Benz E-Class — 15,6% випадків зі скрученим одометром. Причому тут середній «мінус» ще більший — 113 014 км.

Усі три моделі популярні не лише в Україні, а й у Європі. Часто авто переганяють з країни в країну, і саме під час такої «міграції» з’являється можливість змінити показники одометра. Через відсутність повноцінного обміну даними між державами попередня історія пробігу може просто зникнути з поля зору реєстраційних органів.

Де скручують найбільше кілометрів

Цікаво, що моделі з найвищим відсотком ризику не завжди мають найбільший «відмотаний» кілометраж.

Абсолютний рекорд за масштабом втручання — у Opel Vivaro. У середньому пробіг цих авто зменшували на 151 869 км.

У Mercedes-Benz Vito цей показник становить 130 817 км, а у Volkswagen Caddy — 120 690 км.

Йдеться переважно про комерційний транспорт, який активно експлуатується в бізнесі. Великі реальні пробіги тут — норма, але на вторинному ринку такі цифри значно знижують ліквідність. Саме тому спокуса «підкоригувати» одометр особливо висока.

Найменший ризик — не означає нульовий

Серед моделей, які найчастіше перевіряють в Україні, відносно найменший ризик має Citroen C4 — 10,82% випадків зі скрученим пробігом.

Далі йдуть Opel Astra (10,83%) та знову Mercedes-Benz Vito (11,18%).

Навіть у «безпечнішому» сегменті це означає, що приблизно кожне дев’яте авто може мати підроблену історію.

Європейський контекст

Якщо дивитися ширше, то серед усіх країн, охоплених дослідженням, найчастіше скручений пробіг фіксували у Toyota Prius (14,3%), Audi A8 (12,2%) та Volvo V70 (9,3%).

За словами експерта компанії CarVertical Матаса Бузеліса, шахрайство з одометром залишається однією з головних причин фінансових втрат для водіїв і держав. Авто зі скрученим пробігом має непередбачувані витрати на обслуговування і в майбутньому втрачає в ціні ще більше.

Що це означає для покупця

Скручений пробіг — це не просто цифра на панелі приладів. Це спотворене уявлення про ресурс двигуна, трансмісії, підвіски й систем безпеки.

В умовах активного імпорту та відсутності повного міжнародного обміну даними перевірка історії автомобіля перед купівлею стає не формальністю, а необхідністю. Особливо якщо йдеться про популярні моделі середнього класу та комерційний транспорт.