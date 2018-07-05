Ми вже писали про те, що Skoda розпочала тести Octavia наступного покоління. Зараз стали відомі і деякі технічні подробиці.

За даними колег з AutomobileMag, Skoda Octavia 2020 модельного року (дебют відбудеться в кінці 2019-го або початку 2020-го) отримає більш гармонійну зовнішність.

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Вона втратить роздільні передні фари, отримає велику радіаторну решітку з хромованими вставками і більш масивний передній бампер.



В основі Skoda Octavia 2020 буде лежати оновлена версія платформи MQB. Та ж архітектура буде використовуватися і в Volkswagen Golf Mk8, який повинен з'явитись наступного літа, а також в нових Seat Leon і Audi A3.

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У моторну гамму ліфтбека увійде ряд бензинових моторів, серед яких буде 1,5-літрова турбочетвірка потужністю близько 200 к.с. У лінійці дизелів на зміну 1,6-літровому агрегату прийде двигун об'ємом 1,5 л. Також нова Octavia отримає гібридну версію з 48-вольтовою системою.