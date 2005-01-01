Новый Nissan Juke 2018 модельного года получит экономичные двигателя, гибридную версию и будет построен на совершенно новой платформе.

Nissan Juke был одним из первопроходцев в классе компактных кроссоверов. Собственно этот фактор, в сочетании с оригинальным дизайном и привлекательной ценой сделали его лидером продаж в своем классе.

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Сейчас Juke теряет позиции, поскольку в классе появилось много конкурентов. Те же Peugeot 2008 и Renault Captur появились позже и были спроектированы в соответствии с более современными запросами пользователей. Появился интерес к этому классу автомобилей и премиум-бренды.



До сих пор Nissan Juke использовал шасси B0 альянса Renault-Nissan. Модель 2018 года будет построена на прогрессивной платформе CMF-B. Переход на эту платформу откроет для Juke возможность использования ряда двигателей, включая 1,0-литровый трехцилиндровый турбо-бензин и 1.5-литровый турбо-дизель. Бензиновый наддувный мотор объемом 1,6-литра, выдающий 190 л.с. также будет доступен. Кроме того, производитель обещает гибридную версию.

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