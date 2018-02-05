Український ЗАЗ-968 1978 року виставлено на продажу у США як колекційний раритет

У США на продаж виставлено ЗАЗ-968 “Запорожець” 1978 року випуску. Оцінили старенький автомобіль у Америці, як справжній колекційний раритет. Про це повідомляє видання Автоцентр.

ЗАЗ-968 пофарбовано у дуже незвичний колір для цього автомобіля

Продається автомобіль у місті Тампа-Бей, що у штаті Флорида. Оголошена вартість ЗАЗ-968 чимала – 13 995 доларів, стільки ж коштує, наприклад, нава Ford Fiesta, не кажучи вже про вживані автомобі, серед яких за такі гроші можна прибдати і представницький седан, і навіть солідний позашляховик. Звичайно, така вартість обумовлена надзвичайною рідкістю моделі у США.

Реєстрація у штаті Флорида, рідні номерні бляхи – як сувенір

В описанні лоту від автосалону-продавця зазначено, що цей “Запорожець” був спроектований і випущений в Україні. Американцям пояснюють, що не дивлячись на скромні розміри, автомобіль вміщує чотирьох чоловік та має місце для поклажі. Два роки тому автомобіль відреставрували та перефарбували. Технічне устаткування ЗАЗ-968 лишилось без змін – 40-сильний бензиновий двигун V4 та чотирьохступенева механічна трансмісія. Автомобіль має американську реєстрацію, але на фото у салоні можна помітити і сувенірні українські номери.

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