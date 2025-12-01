Старий Ford перевдягли в Nissan GT-R R35 й продають за 8 тисяч доларів: фото

Як розповідає Carscoops, на відміну від справжнього GT-R, який славиться своїм брутальним 3,8-літровим V6 VR38DETT з подвійним турбонаддувом та легендарним повним приводом, цей автомобіль оснащений атмосферним 2,5-літровим V6 Duratec потужністю 170 к.с., що працює у парі з п’ятиступінчастою механікою.

Привід — передній, як і у звичайного Cougar, тож нічого спільного з суперкаром окрім форми кузова тут немає. Попри це, репліка не надто повільна:від 0 до 100 км/год вона розганяється приблизно за 8,5 секунди, а максималка сягає 225 км/год. Для машини, якій може бути вже 25 років — це не так погано.

Тут треба віддати належне майстру, який перетворив нічим не примітний Ford на візуального близнюка GT-R:

точні пропорції передка з характерними фарами та масивним бампером;

силует боковини дуже схожий, попри те, що колісна база у Nissan майже на 8 см довша;

задня частина з культовими круглими ліхтарями — максимально близька до оригіналу;

інтер’єр також спробували стилізувати під GT-R, щоправда, рівень матеріалів досить низький.

З профілю помітно, що задні звіси дещо зміщені, але робота все одно виглядає на диво переконливо. Наразі цей автомобіль продається у Хорватії за 7500 євро (приблизно 8698 доларів). Це дуже смілива ціна як для старого Ford, але справедлива — якщо врахувати кількість кастомних робіт і той факт, що це, мабуть, найефектніший Cougar у Європі.