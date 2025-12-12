Старий VW Beetle перетворили на електроспорткар, який розганяється швидше за Porsche 911 GT3

Історія почалася з того, що цей Beetle знайшли напівзруйнованим на звалищі в Каліфорнії. Автомобіль відправили до Німеччини, де він пройшов масштабну трансформацію. Від оригінальної техніки тут майже нічого не залишилося: “Жук” отримав електричний двигун від Tesla Model S, але у модифікованому вигляді, що працює на підвищеній напрузі.

Читайте також: Volkswagen Beetle перетворили на Rolls-Royce та вистаили на продаж

Це дозволило збільшити потужність до понад 600 кінських сил, а крутний момент — до приблизно 700 Нм, зазначає Carscoops. Силова установка працює разом із карданними валами від Porsche 930, а живлення забезпечують сімнадцять батарейних модулів, позичених у Porsche Taycan. Пакет компонентів виглядає як інженерний “Франкенштейн”, проте результат перевершив усі очікування.

За словами творців, електричний Beetle розганяється до 100 км/год за 2,9 секунди — швидше за новий Porsche 911 GT3, який робить це за 3,4 секунди. Він навіть підбирається до результатів Lamborghini Temerario, котрий стартує до сотні за 2,7 секунди. Запас ходу теж цілком робочий: у спокійному режимі машина подолає близько 250 кілометрів, хоча під навантаженням цифра падає до приблизно ста — і це абсолютно нормально для настільки радикального проєкту.

Щоб “Жук” міг впоратися з новою потужністю, його підвіску та гальма суттєво модернізували, використавши вузли від Porsche 944, а також компоненти KW і Bilstein. Екстер’єр теж зазнав змін: кузов тепер пофарбований у глибокий колір Marathon Blue, дорожній просвіт знижений, встановлено класичні диски Porsche та невеликий карбоновий спойлер. При цьому стиль Beetle збережено — жодних натяків на 600-сильну начинку ззовні не видає.

Також цікаво: Кінець виробництва автомобілів VW у Дрездені: крапку ставити рано

У салоні зберегли максимальну автентичність: оригінальна панель приладів і торпедо залишилися на місці, проте з’явилися сучасні елементи — сидіння Recaro від BMW та невеликий сенсорний контролер замість класичного важеля коробки передач. Щоб довести, що проєкт — не просто шоукар, а повноцінний функціональний автомобіль, команда вирушила на ньому у подорож майже на 8000 кілометрів, що пролягала через Бельгію, Францію, Іспанію, Португалію, Люксембург та навіть Північну Африку. Таким чином скромний VW Beetle, який колись мав усього десятки кінських сил, тепер здатний посоромити сучасні суперфлагмани.