Stellantis призупиняє плани з виробництва Jeep Compass у Канаді й запустить його в Європі

Як повідомляє Carscoops, Stellantis переглядає свою стратегію та несподівано призупинила роботу заводу в Бремптоні, який мав стати центром виробництва Jeep Compass в Північній Америці. Відомо, що новинка буде побудована на платформі STLA Medium. Це дозволить компанії пропонувати модель як у версіях з двигунами внутрішнього згорання, так і якості електромобіля.

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Проте, речник Stellantis Лу Енн Госселін підтвердив Carscoops, що робота над новим Compass у Канаді, включаючи переоснащення, яке розпочалося після завершення виробництва Chrysler 300, Dodge Charger і Dodge Challenger, призупинена.

“Оскільки ми орієнтуємося в сучасному динамічному середовищі, Stellantis продовжує переглядати свою продуктову стратегію в Північній Америці, щоб гарантувати, що вона пропонує клієнтам ряд автомобілів із гнучкими параметрами силових агрегатів, які найкраще відповідають їхнім потребам. У результаті компанія тимчасово призупиняє роботу над наступним поколінням Jeep Compass, включаючи діяльність на складальному заводі в Бремптоні. Це не змінює наші раніше оголошені інвестиційні плани для Бремптона”, — сказав він журналістам.

Завод Stellantis в Бремптоні

Інсайдери стверджують, що Stellantis може заново планувати, чи варто випускати повністю електричний варіант Compass у Північній Америці. Очікується, що це призведе до затримки дебюту моделі на вісім-дванадцять місяців.

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Проте, повідомляється, що зупинка роботи в Бремптоні не вплине на план Stellantis розпочати виробництво нової генерації моделі в Італії. “Jeep Compass наступного покоління, найбільш доступна модель бренду, дебютує в Європі з початком виробництва в Мельфі вже цього року”, — сказав Госселін.