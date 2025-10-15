Subaru готує гучний дебют у Токіо: електричний STI та новий хот-хетч на горизонті

Як повідомляє Carscoops, обидві новинки отримали попередні назви Performance-E та Performance-B, і хоч офіційно це лише шоу-кари, за дизайном і описом вони цілком схожі на майбутні серійні моделі.

Performance-E: перший повністю електричний STI

Subaru описує його як “провісника нового покоління бренду”. На тизері видно агресивний обвіс, широкі повітрозабірники, світлодіодну оптику на всю ширину та форму кузова, наближену до фастбека або хетчбека. Концепт обіцяє:

повністю електричну силову установку,

аеродинамічний дизайн і практичний салон,

інноваційні технології для “інтуїтивного та захопливого керування”.

Performance-B: новий WRX STI, але в кузові хетчбек

Другий концепт — це повернення культової формули WRX STI Hatch, якої фанати чекають з 2008 року.

Під капотом — опозитний двигун + симетричний повний привід.

Фари та капот схожі на нинішній WRX, але кузов перероблений у п’ятидверний хетчбек.

Є ширші крила, агресивний бампер та велике антикрило.

Якщо Subaru наважиться запустити його у виробництво — це буде прямий конкурент Toyota GR Corolla та Honda Civic Type R. Окрім STI-концептів, Subaru привезе на виставку:

Trailseeker (E-Outback) — повністю електричний кросовер із багажником на даху;

Forester Wilderness з каное на даху;

Outback Wilderness з велосипедами та додатковим спорядженням.

Family Huckster

І на десерт — легендарний Family Huckster: Subaru GL Wagon 1983 року, перероблений у 800-сильного монстра для гравійних ралі.

Офіційна прем’єра відбудеться 29 жовтня, коли президент Subaru Ацуші Осакі проведе пресконференцію. Судячи з настроїв компанії, “сплячий” бренд STI може прокинутися вже зовсім скоро — і, можливо, в електричному форматі.