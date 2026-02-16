Subaru не відмовляється від ідеї компактного пікапа

Йдеться про модель із несучим кузовом, тобто не класичний рамний пікап, а більш “легковий” варіант, орієнтований на щоденний комфорт і універсальність. Потенційно це міг би бути духовний спадкоємець культових Subaru Baja або навіть BRAT. Генеральний директор Subaru Australia Скотт Лоуренс під час презентації нового Outback 2026 підтвердив: у компанії ведуться дискусії щодо створення пікапа.

Читайте також: Subaru знижує ціни на Forester в США: економія у 1,3-2 тисячі доларів

За його словами, хоча бренд нині зосереджений на SUV на кшталт Forester та Outback, тема компактного пікапа “ніколи не знімалася з порядку денного”. Остаточного рішення ще немає, але концепція активно обговорюється і на глобальному рівні, зазначає Auto24, посилаючись на Carscoops.

Ставка на наявну платформу, а не раму

Subaru навряд чи намагатиметься конкурувати у переповненому сегменті середньорозмірних рамних пікапів. Логічніше зробити ставку на власні сильні сторони: повний привід, комфортну керованість та універсальність. Ймовірний пікап буде побудований на спільній платформі з Subaru Outback або Subaru Forester, із використанням уже знайомих бензинових і гібридних силових агрегатів. Це в тому числі дозволить знизити витрати на розробку. Тобто замість “робочої конячки” для важкого бездоріжжя ми можемо отримати практичний автомобіль для щоденного використання, активного відпочинку та міських поїздок.

Subaru Outback 2026

Конкурент Ford Maverick?

Найочевидніший орієнтир — Ford Maverick, який у США став справжнім хітом завдяки компактним розмірам, доступній ціні та гібридній версії. На відміну від Maverick, який базується на платформі Bronco Sport та Escape, Subaru могла б запропонувати фірмовий симетричний повний привід уже в базі і це стало б сильним аргументом на ринку Північної Америки. Для порівняння, стартова ціна Maverick у США сьогодні починається приблизно від 24–25 тисяч доларів. Саме в цьому ціновому коридорі довелося б позиціонувати й потенційний пікап Subaru.

Також цікаво: Електрична Toyota C-HR також виявилась суттєво дорожчою за свого близнюка від Subaru у США

Можлива співпраця з Toyota

Ще один варіант розвитку подій — поглиблення партнерства з Toyota. За інформацією інсайдерів, обидві компанії вивчають можливість створення компактного пікапа з несучим кузовом, а також спільної електричної моделі. У перспективі це може означати появу електрифікованої версії або навіть повністю електричного компактного пікапа.

Subaru Baja

Чи повернеться Baja?

Оригінальний Subaru Baja продавався у США з 2003 по 2006 рік. Модель поєднувала платформу легкового автомобіля з відкритим кузовом. Комерційного успіху вона тоді не досягла, але з роками отримала культовий статус. Сьогодні ринок змінився. Попит на компактні пікапи зріс, а покупці дедалі частіше шукають альтернативу великим рамним моделям.

Читайте також: Ворожі шахеди знищили автосалони Peugeot, Opel та Subaru в Одесі

Якщо Subaru справді наважиться на новий проєкт, повернення знайомої назви на кшталт Baja або Brat може стати сильним маркетинговим кроком. Поки що ж компанія тримає паузу — але явно не закриває двері.