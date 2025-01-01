Subaru показала електричний передньопривідний Uncharted: що це за авто

Subaru представила свою третю нову модель після Solterra та Trailseeker – Uncharted, яку нещодавно анонсувала тизером. Як і його більші електричні побратими, Uncharted базується на Toyota, у цьому випадку на новому CH-R, але має унікальний стиль Subaru та налаштування шасі, пишуть у Motor1.

Це найменший електромобіль Subaru, майже на 18 см коротший за Solterra, що робить його лише трохи довшим за Subaru Crosstrek.

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Вперше за дуже довгий час для Subaru в Америці Uncharted доступний у передньопривідному варіанті. Subaru заявляє, що випускатиме варіант Premium FWD обмеженою кількістю, з 221 кінськими силами від одного електродвигуна. Дорожчі моделі Uncharted Sport та GT отримають повний привід з двома двигунами, загальною потужністю 338 к.с. Для них Subaru стверджує розгін від 0 до 60 миль/год за 5,0 секунди, що робить його швидшим, ніж поточний WRX.

Усі версії Uncharted використовують акумуляторну батарею ємністю 74,4 кВт·год, при цьому Subaru оцінює запас ходу понад 480 км для версії Premium FWD та 475 км для варіантів Sport та GT. Він буде оснащений зарядним портом NACS у стилі Tesla та здатний заряджатися потужністю 150 кВт протягом приблизно 30 хвилин з часом зарядки від 10 до 80%. Не вражаючі цифри, але й непогані.

Subaru стверджує, що розробила унікальне налаштування шасі для Uncharted, спрямоване на покращення їзди поза асфальтом. Повнопривідні моделі також отримають власний режим руху X-Mode, який оптимізує роботу автомобіля для поверхонь з низьким зчепленням.

Всередині він дуже схожий на новий Toyota CH-R: невелика 7-дюймова цифрова панель приладів у поєднанні з великим 14-дюймовим інформаційно-розважальним екраном з бездротовим підключенням Apple CarPlay та Android Auto. Також спереду є два бездротових зарядних пристрої для телефонів. Усі моделі добре оснащені підігрівом сидінь, зовнішніх дзеркал та лобового скла, електроприводом задніх дверей та повним набором систем активної безпеки.

Модель Sport додає такі приємні речі, як підігрів керма та камери кругового огляду, тоді як GT додає охолодження сидінь та підігрів задніх сидінь, 20-дюймові колеса та оновлену аудіосистему Harmon-Kardon.

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Subaru каже, що оголосить ціни ближче до дати початку продажу Uncharted – на початку 2026 року. Ми очікуємо базову рекомендовану роздрібну ціну десь у межах 30 000 доларів.