Замість кросовера Subaru XV представлений гібридний крос-хетч з більш жорстким кузовом та розширеним оснащенням дебютував у Японії.

Subaru влаштувала у себе на батьківщині прем'єру Crosstrek нового, третього покоління. Раніше компактний крос-хетч мав таке ім'я виключно в Північній Америці, але тепер воно буде міжнародним – знайома нам абревіатура XV відправлена у відставку.

Читайте також: 200 ювілейних Subaru BRZ розкупили за три дні

Модель отримала вдосконалену – за зразком Levorg та WRX – версію архітектури SGP (Subaru Global Platform): конструкція стала жорсткішою внаслідок більшої кількості клейових з'єднань та посилених кріплень підвіски. Для зниження вібрації інженери використовували на стиках панелей з боковинами нову мастику. При цьому розміри машини майже не змінилися: габарити – 4480×1800×1580 мм, колісна база – ті ж 2670 мм. Не змінився і мінімальний дорожній просвіт у 200 мм.

У салоні за прикладом інших моделей марки встановили 11,6-дюймовий мультимедіа тачскрин з вертикальною орієнтацією. При цьому віртуальних приладів, як у JDM-версіям WRX і Levorg, у новому Crosstrek немає. Крісла змінили форму і тепер кріпляться без проміжних опор безпосередньо до кузова: це дозволило розширити можливості регулювання та одночасно підвищити жорсткість конструкції.

Паркетник отримав доопрацьований кермовий механізм з електропідсилювачем на рейці, а також вслід за оновленими Legacy і Outback, систему EyeSight останнього покоління. Вона тепер включає додаткову монокамеру по центру для кращого розпізнавання пішоходів та велосипедистів та повноцінний круговий огляд.

У Японії новий Subaru Crosstrek надійде в продаж у 2023 році і буде доступний лише з гібридною силовою установкою e-Boxer на основі дволітрового бензинового двигуна та повним приводом. Характеристики поки що не розкриваються. Потім настане черга інших ринків.