Суд скасував протокол за керування у стані сп’яніння счерез те, що поліцейські ввели водія в оману

Провадження у справі по ст.130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) було закрито через введення копами водія в оману щодо процедури проходження огляду - не перебуваючи у стані сп’яніння людина підписала протокол. (Шевченківський районний суд міста Києва № 761/33508/24 від 02.12.2024 р.). Про це пише protocol.ua.

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Згідно протоколу про адміністративне правопорушення, складеного поліцейським, було встановлено, що водій керував транспортним засобом з вираженими ознаками наркотичного сп`яніння, а саме: тремтіння пальців рук, неприродний блідий покрив шкіри обличчя, поведінка, що не відповідає обстановці. Зазначено, що від проходження огляду на стан наркотичного сп`яніння у встановленому законом порядку у лікаря-нарколога відмовився, отже патрульний, в діях водія констатував порушення вимог п. 2.5 Правил дорожнього руху, за що передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Однак виявилося, що працівниками поліції було введено в оману водія, який поспішав на залізничний вокзал зустрічати дружину з дитиною, які приїхали з Польщі. Його зупинили працівники поліції і заявили, що підозрюють у нього стан сп`яніння. Далі вони повідомили, що нібито після складання щодо нього адмінпротоколу він зможе самостійно пройти огляд на стан наркотичного сп`яніння (зокрема у приватній клініці) та надати всі докази в суді. Він повірив у роз`яснення працівників поліції та погодився підписати протокол. Надалі того ж дня він пройшов огляд у лікаря-нарколога, який не виявив у нього ознак сп'яніння, тобто через 1 год. 25 хв. після виявлення у нього ознак наркотичного сп'яніння патрульними.

У ході судового розгляду було встановлено (шляхом опису відеозаписів представлених захисником), що зупинка транспортного засобу була безпідставною. Коп доставив водія до закладу охорони здоров`я для проходження огляду, однак наведене спростовувалося дослідженими відеозаписами із нагрудних камер поліцейських. Крім того, сам відеозапис складався із декількох записів, що не узгоджується із вимогами Інструкції щодо здійснення безперервного запису з моменту зупинки транспортного засобу до закінчення оформлення адміністративних матеріалів та оголошення змісту протоколу особі, стосовно якої він складений. Поліцейський, який безпосередньо спілкувався з водієм, мав упереджене ставлення, вигадав ознаки наркотичного сп'яніння та навмисно ввів останнього в оману.

Таким чином, працівники поліції скористалися стресовим станом водія, видумавши ознаки наркотичного сп'яніння, ввели останнього в оману щодо альтернативного способу проходження ним огляду на стан сп'яніння (самостійно), крім того, врахували, що з огляду на зайнятість, водій відмовиться від огляду та на нього буде складено протокол за ст. 130 КУпАП, а також навмисно приховали від водія правові наслідки складення протоколу за вказаною статтею. Саме в результаті введення в оману останній погодився на самостійне проходження огляду на стан сп`яніння у лікаря-нарколога. Разом з тим, відсутність у нього стану наркотичного сп`яніння підтверджується висновком КМНКЛ “Соціотерапія” складеним через 1 год. 25 хв. після виявлення у нього ознак наркотичного сп'яніння патрульними.

Шевченківський районний суд міста Києва, повністю прийнявши доводи захисника - закрив провадження у справі.