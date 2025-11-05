Суддю покарали за те, що він не позбавляв "прав" водіїв-пʼяниць

Справа розглядалася суддями Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя з листопада за поданням скарги Катерини Бутко та Андрія Карповича. Про це йдеться на сайті Вищої ради правосуддя та у відеозвіті.

Згаданий суддя накладав на порушників, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння, лише штраф без позбавлення водійських прав, як цього вимагає закон.

Читайте також Суддю з Житомирщини, який, можливо, "відмазував" водіїв за керування напідпитку, можуть звільнити з посади



Ухвали з "порятунку водіїв" як дві сторони медалі

Тільки цього року Олександр Яковлєв ухвалив вже 27 рішень, за яким штрафував, але не позбавляв "прав". Окрім того, заявники у своїй скарзі до ВРП вказали на звільнення ним від відповідальності понад 65 п’яних водіїв.

Представник Феміди з Бердичева мав щодо цього свою аргументацію. На думку Олександра Яковлєва, покарання є більш ефективним, ніж позбавлення "прав". Він зазначив, що у своїх рішеннях керувався виключно Конституцією України, оскільки не можна забирати у людини останнє, що в неї є, до того ж "ніхто не б’є дитину ременем за першу розбиту чашку".

На засіданні учасники Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя покарали суддю Олександра Яковлєва суворою доганою. Скриншот: Авто24



Чому "прав" не позбавляв

В основному усі ним "покарані наполовину" водії, тобто оштрафовані, але не позбавлені прав, були військовими й він не хотів налаштовувати їх проти судової влади та погіршувати обороноздатність країни. Щоправда, у переліку були не лише військові, але й підприємці, звичайні водії, котрі працюють за цією спеціальністю.

Однак на думку дисциплінарного інспектора Олени Тегляєвої, подібні рішення йдуть всупереч нормам правового поля, оскільки позбавлення "прав" водіїв з перевищенням рівня алкоголю в крові є єдиною передбачено законом санкцією за правопорушення такого типу.

Читайте також Суд виправдав водія за збитого лося, бо той збив косулю

З покараних лише один водій не виправився

Суддя з Бердичева аргументував свої рішення позитивним подальшим результатом: його метод часткового покарання у вигляді штрафу є більш ефективним, ніж покарання повного циклу зі штрафу та позбавленням водійського посвідчення. За статистикою Олександра Яковлєва, з усіх, кого він оштрафував, "лише одна жіночка повторно сіла за кермо не твереза".

"Якщо людина має єдину роботу водієм, то позбавлення її водійських прав — це фактично виривання останнього шматка хліба з її рота. Це змусить її повністю перелаштовувати своє життя та мати вкрай сумнівне майбутнє. Просто, щоб ви розуміли, як це сприймається — це має зараз ознаки катування", — пояснив суддя.

До речі, переглянути розгляд справи на засіданні Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя можна за цим посиланням, починаючи з хронометражу 2:24:23.

Суддя Бердичівського міськрайонного суду Олександр Яковлєв. Скриншот: Авто24

Закон є закон

Однак закон є закон і судді Бердичівського міськрайонного суду Олександру Яковлєву довелося вислухати не дуже приємний вердикт колег, де зазначалося:

"…притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ЯКОВЛЄВА Олександра Сергійовича та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців".

За це рішення проголосували усі шість членів Дисциплінарної палати, проти жодного голосу не було.

Читайте також Якщо водій не побачив поліцейських, то міг не зупинятись: висновок суду

Новатор чи порушник?

Тепер у редакції Авто24 розмірковують, а чи буде надалі суддя-новатор подібні справи вирішувати за власною методикою.

Адже по суті він порушував закон, хоча мав стояти на його варті.