Ілон Маск готує черговий "гігантський стрибок для усього людства" - запуск власного супутникового Інтернету для використання в автомобілях. Такий зв'язок виведе бездротові комунікації у машинах на новий рівень.

Наразі у автомобілях використовується лише “наземні” способи передачі данних через мережі 3G та 4G. Зв’язок класу 5G – усе ще не має стандартів для розгортання. Але Ілон Маск, як завжди, йде попереду технологічної еволюції.

Проект розроблюється спеціальним підрозділом компанії SpaceX. Вже 17 лютого космічна компанія здійснить запуск корабля SpaceX Falcon 9, призначення которого – доставка на орбіту іспанського супутника HisdeSAT Paz. Разом з ним на навколоземну орбіту вийд пара крихітних апаратів Microsat-2A та Microsat-2B, що належать SpaceX. Це тестові супутники з широкополосними передавачами, котрі будуть працювати у тестовому режимі протягом 20 місяців.

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На землі сигнали з орбіти прийматимуть дев'ять станцій. П'ять з них розташовані в різних відділах SpaceX (від Вашингтона до Каліфорнії), ще три зібрані на рухомих платформах у мінівенах, що будуть переміщуватись по всім Сполученим Штатам. Останній приймач встановлено у штаб-квартирі Tesla в місті Фрімонт. За неофіційною інформацією у планах компанії вивід близко 12 тисяч таких мікросупутників на земну орбіту для створення мережі безперебійного супутникового інтернету для будь-якої точки планети.

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