Сувенірні пікапчики допоможуть зібрати гроші на справжні

Акція проводиться в межах ініціативи "Від малого до великого". Техніку не планується розподіляти по військах, на всі закуплені гроші пікапи буде передано адресно – Третій окремій штурмовій бригаді ЗСУ.

У межах акції кожен покупець може перетворити покупки в EVA та на EVA.UA на важливий крок до наближення перемоги, додавши до свого кошика – віртуального чи реального – сувенірну автівку ГеройCar за спеціальною ціною 99 гривень. Зазвичай така автівка коштує 199 грн.

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"Цей сувенірний автомобіль, який допомагає збирати на транспорт для української армії у межах масштабної ініціативи “Від малого до великого”, вже став одним із символів допомоги ЗСУ. Його купують дорослі та діти, щоб підтримати військових, зокрема, зробити Сили оборони й безпеки України більш мобільними, забезпечивши їх надійним та витривалим автотранспортом", – прокоментували анонсований проєкт в EVA.

Акція "Додай ходу" триватиме в магазинах EVA та на EVA.UA з 10 липня по 20 серпня 2025 року. Усі кошти організатори спрямують на автівки типу pick up для багатофункціонального використання – оперативних та логістичних завдань, евакуації поранених з зони бойових дій, передислокації, мобільних зенітних загонів тощо.

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Нагадаємо, EVA стала першим партнером ініціативи "Від малого до великого", що стартувала в жовтні 2023 року. Відтоді завдяки клієнтам мережі на закупівлю автівок для ЗСУ вдалось акумулювати майже 3,5 млн грн.

"Зібрані кошти вже перетворились на 11 пікапів для наших захисників та захисниць. Ще один пікап незабаром відправиться саме до Третьої штурмової. Але через те, що бригада дуже активно задіяна в обороні України, їхні потреби у транспорті – суттєво більші. Тому ми з фондом прийняли рішення запровадити для клієнтів акцію «Додай ходу» зі спеціальними умовами. Щоб якраз-таки додати ходу збору коштів на поповнення автопарку Сил оборони", – уточнила директорка департаменту маркетингу мережі EVA та EVA.UA Ганна Гришина.