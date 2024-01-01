Suzuki представила компактний седан Dzire вартістю 8000 доларів

Впізнати модель можна за характерними кутастими світлодіодними фарами, більшою решіткою радіатора, 14- або 15-дюймовими колісними дисками, короткими звисами та квадратними задніми ліхтарями й маленьким спойлером.

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Як повідомляє Carscoops, габаритні довжина автівки становить 3995 мм, а колісна база – 2450 міліметрів. Це дозволяє компактному седану мати багажник в 382 літри. В салоні Dzire має приладову панель подібну до Swift, проте має декілька інших унікальних елементів, як от дерев’яна обробка в салоні.

Аналогова панель приладів поєднується з 9-дюймовою інформаційно-розважальною системою, яка має бездротове підключення Android Auto та Apple CarPlay. Моделі з вищими характеристиками також оснащені автоматичним кондиціонером, 360-градусною камерою, бездротовою зарядною панеллю, електричним люком і функціями Suzuki Connect.

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Цікаво, що Dzire є першим Maruti Suzuki, який отримав п'ять зірок у тесті Global NCAP. Усі комплектації стандартно оснащені шістьма подушками безпеки, електронною системою стабілізації й іншими опціями безпеки. Новий Dzire оснащений атмосферним бензиновому 1,2-літровим трициліндровим двигуном потужністю 80 82 к.с. Також є агрегат, що видає 70 к.с. й працює на CNG.

Двигун поєднується з п’ятиступінчастою механічною або автоматичною коробкою передач, що передають крутний момент на передню вісь. Вартість Suzuki Dzire в Індії починається від 6,79 лакх рупій, що еквівалентно 8000 доларів. Водночас за флагманську версію просять до 10,14 лакх рупій 12 000 доларів