Suzuki представила новий Across — це майже повна копія Toyota RAV4

По суті, це ще один приклад тісної співпраці Suzuki та Toyota, але тепер із мінімальними відмінностями між “оригіналом” і “близнюком”, повідомляє Auto24.

Також на тему: Які сучасні автомобілі відрізняються лише логотипами на решітці, а реально - клони інших моделей

Дизайн без експериментів — максимум практичності

Якщо попередній Across мав іншу передню частину, то нова модель майже повністю повторює RAV4 Adventure. Такий підхід дозволив Suzuki уникнути складних змін конструкції. Кросовер має довжину 4600 мм і стандартно оснащується 18-дюймовими легкосплавними колесами темно-сірого кольору.

Палітра кольорів кузова максимально стримана й включає лише чотири варіанти: Massive Gray, Ever Rest, Super White, Attitude Black. У салоні відмінностей від Toyota практично немає, адже змінено лише логотип на кермі. Оснащення включає 12,3-дюймову цифрову панель приладів, мультимедійну систему з екраном діагоналлю 12,9 дюйма, проєкційний дисплей, бездротову зарядку смартфона, п’ять портів USB-C та повний пакет сучасних систем допомоги водієві.

Плагін-гібрид без альтернатив

На відміну від RAV4, новий Across пропонується виключно як гібрид із підзарядкою від мережі (PHEV). Силова установка поєднує бензиновий двигун об’ємом 2.5 літра і два електромотори. Сумарна потужність системи становить 224 кВт (304 к.с.), а тяга передається на всі колеса через трансмісію E-CVT та систему повного приводу E-Four. Водієві доступні чотири режими руху: Normal, Eco, Sport та Trail.

Офіційний запас ходу на електротязі ще не оголошено, але технічно споріднений RAV4 PHEV здатен проїжджати до 100 км без використання бензину завдяки батареї ємністю 22,7 кВт-год. Розгін до 100 км/год займає 6,1 секунди. Це лише трохи повільніше за Toyota, але різниця на практиці навряд чи буде відчутною.

Два Across — дві різні історії

Європейська версія дебютувала в Нідерландах і незабаром з’явиться на інших ринках регіону. Ціни поки не оголошені. Цікаво, що Suzuki паралельно продає інший Across на Сейшельських островах — це зовсім інша модель, менша за розмірами й не пов’язана з RAV4 технічно.

Також цікаво: Електрична Toyota C-HR також виявилась суттєво дорожчою за свого близнюка від Subaru у США

Раціональний вибір без ризику

Новий Suzuki Across не намагається бути оригінальним, а робить ставку на перевірену формулу. Покупці отримують практично Toyota RAV4 PHEV із альтернативним логотипом, повною сумісністю аксесуарів і знайомими характеристиками. Для тих, хто шукає надійний плагін-гібридний кросовер без експериментів, така стратегія може виявитися цілком виправданою.