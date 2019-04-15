08:51, сьогодні

Багатьох українців турбує питання, чи вистачить літра на трьох. А на п'ятьох? І якщо ви подумали про випивку, то я насправді - про три циліндри нової Suzuki Vitara, які утворюють один літр робочого об’єму двигуна. Чи вистачить тих 112 сил, які турбіна видуває з мотора, п'ятимісному повноприводному кросоверу, та ще й з автоматичною коробкою передач?

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Микола Отруба

Зміни помітні

Оновлена Suzuki Vitara стала виглядати дорожче. Зовні додалося чимало хромованого декору, серед якого найбільш помітні вертикальні вставки на решітці. Ледве змінилася форма бамперів, додалася пара нових "металізованих" кольорів, але головні зміни - в салоні. В першу чергу з'явився дорожчий, м'якенький пластик на торпедо.

В оздобленні крісел застосовують замшу, а між передніми сидіннями нарешті розташували підлокітник. Vitara стала безпечнішою: навчилася автоматично гальмувати, попереджати про виїзд зі смуги, допомагати при виїзді заднім ходом. SUV оснастили адаптивним круїз-контролем із функцією Stop&Go. Непоганий набір для компактного кросовера!

Читайте також: Suzuki Jimny проти Mercedes G-клас

Турбіна в допомогу

Ще 4 роки тому Vitara увірвалася на український ринок, наче вихор, і одразу вибилася в лідеру класу. Хоча "вихор" - це швидше про 140-сильну Vitara. Простішу атмосферну версію з 1,6-літровим мотором не можна було запідозрити в надмірній вибуховості характеру. Тому японці, окрилені темпераментом 1,4-циліндрової турбоверсії, вирішили замінити атмосферник меншим турбомотором, який утворився шляхом зменшення на один циліндр старшого Boosterjet. Звичайно, це навряд чи зробили не буквально, але в результаті утворився найменший в європейській історії марки мотор, який має 998 кубічних сантиметрів об’єму. Якось незвично використовувати не літри, а сантиметри, хоча на батьківщині Suzuki маленькі мотори - вже давно норма.

Отож, завдяки турбіні з нього "видувають" 112 сил. І може це на 5 сил менше, ніж у попередника, зате моменту аж 170 Номів (у версії з автоматом 160), які доступні вже на позначці 1800 обертів на хвилину. У атмосферника було 156 Номів, але вони були аж на 4400 обертах. Завдяки цьому складається враження, що базова Vitara їде "веселіше". Щоправда, в цифрах покращення не дуже вражає. До сотні літрова "турбовітара" з повним приводом і автоматом прискорюється за 12,5 секунд, атмосферник лише на півсекунди повільніший. Але якщо брати до уваги відчуття чутливості педалі газу, то здається, що різниця значно більша.

Розгін дуже жвавий, особливо на початку. В цьому сенсі 6-швидкісний автомат ідеально пасує до мотора і заслуговує на компліменти своєю неймовірною еластичністю. Коробка вміє м’яко перебирати передачі, але й не губиться під час перегонів. Щоправда, коли Vitara добряче розігналася, то потужності не завжди вистачає і доводиться крутити мотор.

Легкий та жвавий

З точки зору слухняності кросовер дивує й досі. Завдяки скромній масі в 1220 "кіло", гострому керму і збитій підвісці Vitara дає відчуття легкої в керуванні машинки. Suzuki дуже легко змінює напрямок, майже стрибаючи вбік. Так само легко і гальмує. Оминати ямки легко завдяки точному рульовому та шасі, як у гарячого хетча. У водія складається враження, що на цей автомобіль не діють закони фізики. В тому числі з точки зору витрати пального. Якщо вірити технічним характеристикам, літровий мотор в середньому спалює 6,5 літрів, але для цього доведеться їхати дуже ощадливо. В мене так не виходить, тому апетит більший на літр-півтора.

Читайте також: Suzuki випускатиме дві моделі Toyota

На заміській дорозі довга шоста передача допомагає економити, та й автомат швидко перемикається на верхні швидкості. Тому якщо хочеться більше порозуміння під час темпераментної їзди, краще обрати режим Sport. В ньому Vitara оживає й їде веселіше. Щоправда, підвіска може здатися жорсткуватою.

Створена для міста

На мій погляд, Vitara є уособленням міського кросовера. Вона дуже маневрена. Високо сидиш, маєш прекрасний огляд. За рахунок пласких боків і невеличкої ширини легко пролазити в шпаринки на світлофорах. А кліренс в 185 мм дозволяє легко видряпуватися на бордюри. Тільки заради цього варто обрати повний привод. Хоча якщо зупинити вибір на найпростішій передньоприводній версії з механічною коробкою, а не на нашому топовому літровому варіанті GLX, можна зекономити 240 тисяч гривень.

На бездоріжжі "Вітара" не пасе задніх. Навіть з "автоматом" вона спокійно долає підступний пісок і слизькі підйоми. Адже машина легенька і має дуже адекватний повний привод, який називається All Grip. В звичайних умовах електроніка перекидає через муфту на задні колеса 5 відсотків тяги. Але варто увімкнути Sport - і на корму під час розгонів буде йти більше тяги. А на бездоріжжі переводимо трансмісію у режим Snow. Цей режим працює лише на швидкості до 60 км/год і розподіляє момент у співвідношенні 50:50 між передніми і задніми колесами. В ньому електроніка не лише примусово блокує муфту, але й імітує імпульси міжколісних блокувань, підгальмовуючи колеса, які буксують, на колеса з кращим зчепленням.

Таким чином, у Vitara освіжилася зовнішність, стало значно більше обладнання, систем безпеки, а також посоліднішав салон. Тому навіть без літру на трьох зрозуміло, що нова базова версія посилить позиції Vitara на ринку. А скепсис щодо скромного об’єму мотора з часом розсіється, бо літрові мотори сьогодні впевнено підкорюють покупців і в значно більших класах.

Більше інформації про Suzuki Vitara – за посиланням.