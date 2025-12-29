Святкова метушня: що пасажири найчастіше забували в таксі у грудні

Грудень традиційно стає одним із найнапруженіших місяців року. Святий Миколай, Різдво та Новий рік перетворюють будні на безперервний марафон справ. У такій метушні таксі стає справжнім рятівником, але водночас саме в поїздках пасажири найчастіше залишають свої речі, розповіли в сервісі OnTaxi.

Грудень — місяць поспіху і неуважності

У OnTaxi зазначають, що попит на поїздки в цей період суттєво зростає. Громадський транспорт переповнений, погода мінлива, а бажання уникнути стресу від заторів і паркування змушує дедалі більше пасажирів обирати таксі, особливо у вечірні години та на вихідних.

Скільки і що губили пасажири

З початку грудня служба підтримки OnTaxi зафіксувала близько 125 звернень, які стосувалися загублених речей. Йдеться як про дзвінки пасажирів, так і про повідомлення від водіїв, які знаходили залишені предмети в салоні або багажнику.

Серед поодиноких, але показових випадків — забутий пояс від пальта, ліки, сигарети, документи, посилка на задньому сидінні або пакунок цукерок, який випав із сумки в багажнику. Усе це добре ілюструє атмосферу грудневої неуважності.

Найчастіше пасажири залишали в таксі мобільні телефони. Також регулярно губили ключі та гаманці, трохи рідше — сумки й рюкзаки. Парасолі, які восени традиційно очолюють рейтинг загублених речей, у грудні майже не фігурували — лише один такий випадок. Натомість зимові аксесуари, як-от рукавички, шапки чи навушники, залишали в салоні значно частіше.

Сезонні нюанси свят

У сервісі зазначають, що загальна статистика грудня не кардинально відрізняється від листопадової. Проте сезонні особливості все ж даються взнаки. У передсвятковий період люди частіше забувають подарунки, елементи зимового одягу або дрібні покупки, зроблені «на бігу».

Святковий настрій і поспіх — не найкраще поєднання для уважності. Тож водії радять перед виходом з авто завжди кидати швидкий погляд на сидіння та підлогу салону. Це може заощадити час, нерви й уберегти від зайвих клопотів у найгарячіший місяць року.