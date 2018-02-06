Volkswagen видає інформацію про свій новий кросовер малими порціями. Спочатку нам дозволили одним оком зазирнути у салон, тепер фірма обнародувала зображення з єдиною фарою.

Побачити нову модель Volkswagen Touareg 2019 модельного року цілком можна буде вже 23 березня на автосалоні у Пекіні.

Раніше компанія опублікувала тізер з салоном новинки. А китайські папараці вже встигли показати автомобіль без камуфляжу. Зовні серійна модель дуже близька до концепту Volkswagen T-Prime GTE.



Фото: Прототип Volkswagen T-Prime GTE / Volkswagen

Наразі відомо, що машина буде мати спільну платформу MLB Evo з такими моделями як Audi Q7, Bentley Bentayga і Lamborghini Urus. При цьому Touareg і сам стане більш преміальним, аби зрівнятися з “сородичами”.

Фото: Офіційні та шпигунські зображення Volkswagen Touareg 2019 модельного року / Volkswagen, carnewschina

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