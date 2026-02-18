Сильний вітер перекинув фуру на автомагістралі в Техасі: вражаюче відео

За даними Офісу шерифа округу Мур, аварія сталася на північ від транспортної розв’язки, і ліквідація наслідків тривала кілька годин, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops. Водіїв попередили про небезпеку руху, особливо якщо причепи рухаються без вантажу.

Екстремальні погодні умови

Інцидент стався на тлі штормових умов у регіоні. Національна метеорологічна служба США оголосила попередження про сильний вітер у Панхендлі штату Техас.

За офіційними даними, швидкість постійного вітру становила 56–72 км/год, а пориви досягали приблизно 113 км/год. За таких умов високі транспортні засоби, особливо з порожніми причепами, стають вкрай нестійкими.

Момент інциденту потрапив на відео

Очевидці зафіксували момент, коли сильний порив буквально підняв причіп і перекинув тягач на бік. Попри драматичність ситуації, люди, які перебували в кабіні, змогли самостійно залишити транспортний засіб. Офіційної інформації про постраждалих не повідомлялося.

Правоохоронці також зазначили, що це був не єдиний випадок перекидання транспортних засобів у регіоні того дня. Сильний вітер створював небезпечні умови для руху на відкритих ділянках доріг.

Попередження для водіїв

Місцева влада закликала водіїв вантажівок утриматися від руху до стабілізації погодних умов. Особливу небезпеку становлять легкі або порожні причепи, які мають велику площу бокової поверхні та легко піддаються впливу поривів. Подібні інциденти вкотре демонструють, що навіть за відсутності опадів погодні умови можуть становити серйозну загрозу безпеці руху.