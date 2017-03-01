Індійський автогігант Tata Motors виставив на продаж свій проект спорткара, який не зміг самотужки вивести на ринок.

Протягом останніх років індійська компанія Tata Motors є збитковою. Аби оптимізувати свої фінанси, топ-менеджери Tata вирішили позбутися значної кількості своїх активів.

Як повідомляє IndianAutosBlog, нині індійська компанія шукає покупців для свого амбітного проекту спорткара Tamo Racemo. Ефектне купе було представлене публіці на Женевському автосалоні минулого року. Однак до виробництва модель не дійшла, через фінансові труднощі проект було заморожено. Однак вже на початку цього року плани були відроджені і спорткар навіть встиг з’явитись на публіці вдруге, вже з повністю електричною силовою установкою, що забезпечувала запас ходу до 350 км на одному заряді.

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Базова ж модель являє собою задньопривідне купе довжиною 2825 мм з колісною базою 2430 мм. Маса автомобіля усього 800 кг. Це дозволяє 1,2-літровому бензиновому мотору потужністю у 190 к.с., що працює у парі з шестиступеневим “роботом”, прискорювати автомобіль до першої сотні менш, ніж за 6 секунд.

Продаж проекту передбачає передачу усієї технічної документації, необхідної для виробництва моделі, включно з програмами для заводських станків. При цьому платформа автомобіля є модульною, що дозволяє створити на її основі кілька різних моделей від компактного сіті-кара до кросовера середнього розміру. Вартість проекту не названа.

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