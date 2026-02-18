"Тариф" за перетин кордону в Молдову без огляду авто не такий вже й великий

Прикордонник, прізвище якого та звання не озвучено, організував незаконний пропуск транспортних засобів через пункт пропуску на кордоні з Республікою Молдова.

"Працював" інспектор натхненно і навіть ударно. Про це на своїй ФБ-сторінці розповідає прессужба Державного бюро розслідування.

Слідство ведуть…

Деталі активної роботи інспектора Державної прикордонної служби з'ясовували слідчі Державного бюро розслідування, працівники СБУ та підрозділу внутрішньої безпеки Держприкордонслужби. Підозри підтвердилися.

В ході прихованого нагляду та здобутої оперативної інформації працівник упродовж зміни незаконно пропускав за такою схемою щонайменше десять автомобілів.

Скільки беруть...

Слідство встановило, що посадовець забезпечував проїзд автомобілів без обов’язкового митного та прикордонного огляду. На таку послугу прикордонник встановив тариф, що коливався від 1 тис. доларів США з кожного транспортного засобу.

Тепер слідству належить з'ясувати деталі цієї схеми та географію подальшого потоку грошей, оскільки приховати від працівників зміни подібні процедури неможливо.

Скільки дають...

Інспектора прикордонної служби затримали на робочому місці відразу після одержання чергової суми. Речові доказі у вигляді отриманих грошей були дуже переконливі.

Фігуранту справи повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.