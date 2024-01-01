Tata показала новий хетчбек, втричі дешевший за Toyota Corolla

Дана бюджетна модель продається на ринку Індії з 2019 року. Через це компанія Tata вирішила оновити автівку в середині її життєвого циклу. Оновлений хетчбек отримав свіжий дизайн, натхненний новішими моделями бренду.

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Як пише Carscoops, впізнати новий Altroz можна за новими фарами, спортивними повітрозабірниками на бамперах та інакшими 16-дюймовими колісними дисками. Крила й двері отримали інакшу форму, а дверні ручки тепер виконано врівень з кузовом. Ззаду вузькі ліхтарі поєднує світлова смуга.

В салоні також вистачає значних оновлень. Серед них, зокрема, двоспицеве кермо та два 10,25 дюймові дисплеї, що виконують роль цифрової панелі приладів та дисплею інформаційно-розважальної системи відповідно. Попри низьку ціну, усі комплектації мають 6 подушок безпеки.

Водночас флагманські пропонують додаткові опції, такі як люк на даху, бездротову зарядку та аудіосистему Harman з 8 динаміками. Лінійка силових агрегатів складається з двопаливного 1,2-літрового двигуна на 73 к.с., що здатен працювати на бензині та LPG, бензинового мотора з таким же об’ємом на 88 кінських сил, та 1,5-літрового дизеля на 90 кінських сил.

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Залежно від силового агрегату, покупці можуть отримати п'ятиступінчасту механічну коробку передач, шестиступінчасту автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням або нову п'ятиступінчасту автоматичну коробку передач, всі з яких передають потужність на передні колеса.