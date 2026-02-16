Радянські "Ниви" стали донорами для військових багі "Хижак": щодня роблять по одній машині

Започаткована три роки тому місія виготовлення та постачання багі для фронту відійшла від "гаражного" виготовлення. Тепер продуктивність може зрівнятися з показниками невеличкого заводу.

Як розповідає спеціалізований ресурс Militarnyi, нині створене під патронатом військових ремонтне підприємство видає по одному багі щодня.

Подібного показника ще ніхто не досяг

У редакції Авто24 ствердно заявили, що донині такий середньодобовий показник в Україні жодна майстерня з виробництва бойових багі не досягла.

На сьогодні це не тільки найкращий результат, але й переконливий приклад переваги малосерійного виробництва.



…плюс повна мобілізація "Жигулів"

Основною "сировиною" для виготовлення багі в умовному "конвеєрному режимі" стали автомобілі ВАЗ часів радянського автопрому.

Таких машин достатньо в Україні як тогочасного виробництва, так й не такого далекого минулого, в т.ч. випущених на автозаводах в Україні, де було організовано великовузлове виробництво.

Першими приклад показали вінничани

Читачі Авто24 пригадують серію наших ексклюзивних публікацій про вінницьких волонтерів та їх організаторів Віталія Гуменюка й Вадима Сорочинського, які зі старих "Жигулів" налагодили виробництво багі. Спочатку класичних із заднім приводом, а потім уже й повнопривідних, в тому числі під назвою "Хижак".

Машини звозили звідусіль. Навіть школяр з села Кам’яногірка Максим Кашпрук все літо доглядав овець і на зароблені гроші купив старенькі "Жигулі" й передав вінницьким волонтерам на "Хижака".

Стверджувати, що ці "Хижаки" є прямими нащадками вінницьких не будемо, оскільки зі світлин видно чимало змін в конструкції, але ось на відео колег з "Мілітарного" бачимо знайомі обличчя людей, які неодноразово вже зустрічалися у наших публікаціях.

Скажемо лише те, що з легкої руки згаданого вище Вадима Сорочинського та його однодумців з волонтерського підрозділу міста Бар багі отримали власну назву – "Хижак". Вона прижилася у військах, назва моделі є у вжитку армійців та фігурує у документах.

"Ниви" стали пріоритетними

Якщо раніше найбільш ходовими були класичні "Жигулі" різних моделей, в основному задньопривідних, то останнім часом в ремонтному підприємстві за запитом фронтовиків почали виготовляти повнопривідні багі 4х4.

Для такої побудови використовуються класичні автомобілі ВАЗ-212 "Нива". Такі машини шукають по всіх усюдах. Десь викуповують, десь на звалищах знаходять. Є приклади, коли такі машини надходять від людей безплатно.

Технологічна карта як на автозаводі

У цехах ремонтного підприємства є зона, де такі машини практично до гвинтика розбирають, сортують деталі, агрегати. Відбраковують усе інженери, завдання яких відсортувати придатні для подальшого використання компоненти. Щось іде на реставрацію, очищення, щось відкидається в брухт.

Далі за розробленою технологічною картою майже десяток військовослужбовців на своїх ділянках, "вирізають, фарбують чи зварюють елементи, з яких наприкінці дня складуть готову військову машину". Далі випробування.

Перед відвантаженням на передову кожна машина під назвою "Хижак" за технологічною картою проходить обов'язкове випробування на полігоні і тільки за висновком водія-випробувача отримує подальше просування.

Без кондиціонера та аудіосистеми

У стандартному виконанні багі "Хижак" має спартанське виконання – нічого зайвого. Тут у відкритому салоні, де навіть відсутнє лобове скло, стоїть чотири сидіння (2+2). Панель приладів – мінімальна. Втім, електроніки тут також мізер – кнопка "старт", тахометр оригінального ВАЗа. Фари лишили, як і блокування коліс, також додали гніздо USB.

Позаду є невеличка багажна ніша. Там можна розмістити коробку для нефасованої поклажі. При потребі на запит військових за кріслами наварюють спеціальну конструкцію, на якій можна розмістити ноші з пораненим.

На буксирі повнопривідне багі може тягнути причеп з вантажністю 1000 кг, але розробники радять обмежувати вантажність до 700 кг.

Скільки коштує повнопривідне багі

За 3 роки проєкт "Багі для ЗСУ" відправив на передову понад три сотні зроблених машин. З виходом на щоденне виготовлення по одному "Хижаку" результативність має зрости в рази.

Ціна поки залишається стабільною – за собівартістю повнопривідний "Хижак" обходиться до 150 тисяч гривень.