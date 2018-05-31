Усе вирішило останнє системне оновлення, що усунуло проблему з ABS.

Минулого тижня Consumer Reports оголосили, що Tesla Model 3 не отримає рейтинг “рекомендовано”, оскільки випробування показали, що електрокар має гальма, що “набагато гірші, ніж в будь-якого сучасного автомобіля, котрий ми перевіряли”.

Організація повідомила, що “Трійка” потребує 46,3 метри гальмівної відстані для повної зупинки зі швидкості 96 км/год. Автовиробник спочатку заперечував таку претензію, але Ілон Маск пообіцяв узяти це питання під особистий контроль і вирішити проблему. Він сказав, що після оновлення вбудованого програмного забезпечення “Tesla Model 3 буде гальмувати краще, ніж будь-який інший близький за класом автомобіль”.

Сказано – зроблено! Після оновлення Consumer Reports знову провели тести на гальмування і цього разу результат виявився значно кращим за попередній – 40,5 метрів. Хоча спеціалістів CR він не вразив, дослідники заявили, що такий результат є “типовим для компактного авто класу люкс”. Та все ж за загальними результатами випробувань Tesla Model 3 отримала заповітний рейтинг “рекомендовано”.

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