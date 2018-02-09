Четверта модель компанії Tesla вже цього року отримає значні кошти на підготовку до виробництва, частина з яких буде витрачена на будівництво нового заводу

Фінансування розробки четвертої моделі Tesla – компактного кросовера Model Y, почнеться вже цього року. Таку інформацію отримано з річного фінансового звіту компанії.

Як стало відомо, до кінця року Tesla почне інвестувати у підготовку до виробництва своєї четвертої моделі – електричного кросовера Model Y. Цей автомобіль за габаритами буде поступатися Model X. Не виключається, що для виробництва цього електромобіля буде побудовано нове підприємство.

Відомо, що на щорічний випуск одного мільйона автомобілів Model Y знадобиться витратити менше капіталу, ніж на виробництво 500 тисяч Tesla Model 3. Яким чином Ілон Маск планує досягти таких показників – не повідомляється; подробицями голова компанії пообіцяв поділитися через три-шість місяців.

Наразі відомо, що Tesla Model Y матиме в основі платформу седана Model 3, автопілот, запас ходу понад 320 км на одній зарядці. Не виключено, що автомобіль, як і старшу модель, будуть оснащувати дверима-крилами. Найголовніше, що поява моделі можлива вже у 2019 році.

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