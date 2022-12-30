Tesla Model Y стала найбільш продаваним автомобілем у всій Європі в листопаді. Це вже вдруге, і не лише для електромобілів, а й для всіх автомобілів.

Протягом багатьох років автомобілі Tesla часто ставали бестселерами на деяких європейських ринках.

Однак він ніколи не очолював список найбільш продаваних автомобілів на всьому європейському континенті до вересня цього року.

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Автовиробник не зберіг своє місце в жовтні через брак поставок з Китаю, але тепер у листопаді Tesla знову на вершині з Model Y.

Згідно з даними Automotive News Europe, минулого місяця Tesla поставила в Європу майже 20 000 автомобілів Model Y.

Очікується, що у грудні буде ще більше продажів. Наприклад, лише в Норвегії вже продано близько 5000 Model Y.

Зростання популярності Model Y у Європі збігається з нарощуванням її виробництва на Gigafactory Berlin. Нещодавно автовиробник підтвердив, що зараз завод виробляє 3000 автомобілів Model Y на тиждень. Усі ці автомобілі призначені для європейського ринку, до того ж Tesla доставляє до Європи автомобілі з Gigafactory Shanghai.

Щобільше, перспективи моделі ще не вичерпані. Tesla невдовзі зможе виробляти понад 100 000 Model Y на місяць, але для цього їй треба випустити дешевшу версію цієї моделі.

Як тільки у Північній Америці з’явиться мінімальна версія Model Y, вона цілком може стати найбільш продаваним автомобілем у світі.