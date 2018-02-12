Спостерігати за космічним об'єктом Tesla Roadster тепер можна лише через телескоп - електрокар вже знаходиться на великій відстані від Землі.

З тих пір, як кабріолет Ілона Маска відправився у космос пройшло вже достатньо часу, аби для землян він перетворився на зірку. Причому як у переносному, так і у відносному значенні – зараз цей космічний об’єкт виглядає як маленька крапка на зоряному небі.

На зображенні з віртуального телескопу, що “дивиться” у космос через супутник Обсерваторії Тенагра, показано те, що упіймав об’єктив з діафрагмою 16"-f/3.75 та 300-секундною витримкою. Наразі Roadster – дрібна цятка, помічена на знімку лініями. На час зйомки автомобіль знаходився приблизно за 1,7 мільйонів кілометрів від Землі.

Нагадаємо, космічна компанія Ілона Маска SpaceX успішно здійснила запуск ракети Falcon Heavy, до якої було прикріплено червоний електрокар Tesla Roadster.

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