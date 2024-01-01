Tesla представила бюджетну Model Y Juniper в США: скільки коштує

Після невтішних показників продажів, компанія Tesla вирішила вивести на ринок доступну версію Model Y Juniper. Як зазначає Carscoops, лімітована версія Launch Edition зникла з сайту автовиробника й більше не доступна для замовлення.

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Натомість її замінила нова комплектація Long Range AWD. Вона доступна як в США, так і в Канаді. На американському ринку новинка коштує від 48 990 доларів, або на 11 000 доларів менше, ніж Launch Edition, у якому були використані всі доступні опції, включаючи бета-версію Full Self-Driving Beta. У Канаді ціна починається від 69 990 канадських доларів ($48 500).

Заявлений запас ходу Tesla Model Y Juniper Long Range AWD становить 526 кілометрів. В такому виконанні кросовер може досягати першої сотні всього за 4,6 секунди. Всередині салон за замовчуванням оздоблений чорною шкірою, а білий шкіряний салон коштує додаткових 1000 доларів.

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Серед інших опцій – фаркоп, що також коштує 1000 доларів, а також 20-дюймові колеса Helix – ще за 2000 доларів. Варто зазначити, що ці колеса зменшують приблизний запас ходу до 487 кілометрів. Покупці зможуть обирати з 6 варіантів оздоблення. Колір Stealth Gray доступний безкоштовно, тоді як Pearl White і Deep Blue коштують 1000 доларів. Diamond Black – $1500 доларів, а найдорожчими є Ultra Red і Quicksilver за 2000 доларів.