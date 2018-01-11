Нещодавно в мережі з'явилися фотографії Tesla Roadster 2020 року, яка ще не виробляється. Здивування викликало положення авто на дорозі.

Судячи з усього, Tesla Roadster другого покоління проходив дорожні тести, або використовувався в приватних цілях співробітником компанії. Судячи з фото, за кермом довгоочікуваної новинки сидів пан Франц фон Хольцхаузен, один з топ-менеджерів компанії.

На бордюрі лежать ролики, які використовуються для транспортування автомобіля з заблокованими колесами

Сфотографували Tesla Roadster в момент, коли машина завмерла посеред дороги. Що послужило причиною зупинки – несправність або якась інша необхідність нам невідомо.

За кермом – один з топ-менеджерів компанії Tesla

Читайте також: Ford Edge отримав заряджену версію

Нагадаємо, що Tesla Roadster 2020 може розвивати максимальну швидкість понад 400 км/год, розганяється до першої сотні за 1.9 секунди і має запас ходу близько 1000 км. Очікувана вартість – близько 200 тис доларів.