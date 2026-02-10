Укр
Ру

Tesla Semi нарешті стане масовим магістральним тягачем

Генеральний директор Tesla Ілон Маск підтвердив, що переходить до масового виробництва електричної вантажівки Semi, яку обіцяв своїм шанувальникам безліч разів.
Tesla Semi все-таки виходить у 2026 році на старт масового виробництва

ФОТО: Tesla|

Буде дві версії Semi - стандартна та з великим запасом ходу

Валентин Ожго
logo10 лютого, 09:09
logo0
logo0 хв

Повідомлення з'явилося на його X–сторінці практичного одночасно з оновленою інформацію про лінійку Semi на офіційному вебсайті.

На думку експертів, це є очевидним натяком на перехід програми від обмежених пілотних проектів до ширшого комерційного впровадження. Важно віриться, але Tesla цього року й справді розпочне масове виробництво повністю електричного тягача Class 8.

Читайте також Вперше за вісім років Tesla Semi потрапила під модернізацію, але в серію так і не пішла: відео

Що пропонує Tesla

Офіційний вебсайт виробника показує споживачам дві версії Semi, одна з яких буде стандартною, а інша – з великим запасом ходу.

Стандартна комплектація пропонує запас ходу до 325 миль (523 км) зі споживанням енергії 1,7 кВт-год на милю та повною масою 82 000 фунтів (37 194 кг).

У версії Long Range збільшено запас ходу до 500 миль (804,6 км) з таким же споживанням енергії (1,7 кВт-год на милю), потужністю приводу до 800 кВт і трьома незалежними електромоторами на задніх осях.

Читайте також Як Tesla Semi обганяє дизельні фури: відео


Вартість володіння

За словами Ілона Маска, Tesla Semi руйнує економіку дизельного двигуна.

В чому перевага:

  • вартість електроенергії – на 60-70% менша, ніж у дизельного палива на милю;
  • майже нульове технічне обслуговування (без нейтралізації дизельного палива, менше рухомих частин);
  • дистанційна діагностика – максимальний час безвідмовної роботи;
  • оновлення OTA – постійні вдосконалення;
  • оператори витрачатимуть менше часу в сервісних центрах і більше часу в дорозі.

Читайте також Туманні перспективи Tesla Semi знову накрили Європу

Порівняння цифр:

  • електроенергія – $0.15-0.25/милю;
  • дизельне пальне – $0.50-0.70/милю.

Оператори автопарків досягають позитивної рентабельності інвестицій ще до початку стандартного циклу заміни дизельної версії.

Системи допомоги водієві

Semi стандартно оснащений функціями активної безпеки, які поєднуються з передовими системами керування двигуном і гальмами для забезпечення зчеплення з дорогою та стійкості за будь-яких умов.

Читайте також Tesla Semi возитиме пошту у США: коли в Європі?

Центральне положення сидіння забезпечує водієві кращу видимість, а повністю електрична архітектура може допомогти зменшити ризик перекидання та проникнення в салон у разі аварії.

#Tesla #США #Новини #Автобізнес #Електромобіль #Відео #Фото #Вантажівки