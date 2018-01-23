Электрический грузовик от компании Tesla уже замечен на дорогах. Способность тягача самостоятельно передвигаться сняли на видео.

Производство грузовика должно стартовать в 2019 году. Илон Маск обещал, что минимальная цена новинки составит 150 тыс. долларов. “Бюджетная” версия грузовика способна будет проехать без подзарядки 500 км. Версия стоимостью 180 тыс. долларов имеет запас хода 800 км.

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Разгон пустого тягача до первой стони занимает пять секунд. При буксировке прицепа весом 36 тонн разгон до первой стони занимает 20 секунд.