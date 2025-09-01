Укр
Tesla втрачає позицій на європейських ринках

Падіння продажів Tesla на деяких європейських ринках триває вже восьмий місяць поспіль.
Євген Гудущан
У Франції серпневі реєстрації нових електромобілів Tesla у порівнянні 2024 р. знизилися на 47,3%, у Швеції більш ніж на 84%, а в Данії — на 42%, повідомляє Укравтопром з посиланням на Reuters.

Причина - у компанії невеликий застарілий модельний ряд, і вона не випускала нових моделей для масового ринку з моменту виходу Model Y в 2020 році, в той час як китайські конкуренти і традиційні автовиробники наповнюють ринок новинками.

Головним чином проблеми Tesla посилюються через конкуренцію з боку з боку китайських автовиробників які можуть пропонувати значно кращі продукти користуючись державною підтримкою китайської влади.

