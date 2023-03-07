Автомобілі Tesla є найдорожчими в кузовному ремонті після Porsche, таких результатів досягло французьке дослідження.

Кузовні запчастини для електромобілів американської марки вважаються в Європі дефіцитними через це у них висока ціна і як наслідок кузовний ремонт виявляється дуже дорогим.

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Витрати на кузовний ремонт автомобілів марки Tesla загалом на 61% вищі за середні серед усіх брендів, хоча і значно поступаються Porsche (+132% проти витрат в середньому). Таких висновків дійшли у французькій організації SRA (SECURITE et REPARATION AUTOMOBILES – Безпека та Ремонт Автомобілів) за підсумки аналізу страхових витрат у 2021 році.

Як підкреслюють в SRA, у Tesla найвищі витрати на ремонт у своїх категоріях. Так, вартість ремонту Tesla Model 3 перевищує середню на 23% (сегмент М2), Model S – на 41% (сегмент H1). А відновлення Model X обходиться дорожче на 38%, що робить цю модель найдорожчою в сегменті SUV-H2 (для розуміння, випереджає Porsche Cayenne II на 27%).

Одна з причин такої різниці – вартість запчастин Tesla. Через дефіцит вартість деталей марки Tesla на 56 % вища за середню. У SRA відстежують коливання цін на 196 деталей американської марки щокварталу.

Звичайно, ці дані актуальні в першу чергу для французького ринку, але вони відображають тенденцію, яка притаманна глобальному ринку післяпродажного обслуговування автомобілів. Автомобілі Tesla фактично досі є новинкою для сферу ремонту, «база» запчастин ще не така велика, до того ж, сама компанія часто змінює технології кузовного виробництва (наприклад, кузови кросовера Tesla Model Y американського, китайського та німецького складання конструктивно відрізняються), що значно ускладнює роботу виробникам і постачальникам комплектуючих.