Tesla випередила Nissan на українському ринку електромобілів

Цікаві показники зафіксували експерти AUTO-Consulting за підсумками 1 півріччя 2025 року. Виявляється, станом на 01.07.2025 на підконтрольній Україні території вже є 167 339 одиниць легкових електричних автомобілів.

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Крім того, є ще вантажні BEV та автобуси і продажі "електричок" продовжують зростати. І саме у червні 2025 року відбулася одна дуже знакова подія.

Довгі роки незмінно за кількістю авто у парку лідирував Nissan, завдяки моделі Leaf, яка була бестселером у першому поколінні. Трохи биті Nissan Leaf з США і становили вагому частину українського парку "електричок". Зараз їх зареєстровано 33 154 одиниці.

Але Nissan вперше поступився лідерством. Тепер найбільше за кількістю Tesla. Їх, станом на 01.07.2025 року зареєстровано вже 33 263 одиниці. Тобто, зміна лідерства відбулася зовсім недавно, наприкінці червня. Як з'ясувалося, за останні пів року обсяги постачань Tesla збільшилися на 26,3%, а Nissan лише на 11,2%.