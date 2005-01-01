Коли з REX`ом - не страшно

Тест-драйв BMW i3


Коли з REX`ом - не страшно
Тест-драйв BMW i3


Автор: Сергій Волощенко
Автомобільного журналіста важко вразити швидкими, потужними чи розкішними авто. Але трапляються речі, які не вписуються у загальну картину і примушують поглянути на звичні речі під новим кутом. Я про електричне майбутнє, яке, на перший погляд, викликає чимало скепсису, але варто до нього доторкнутися...
В мене вже був досвід їзди на електричному BMW i3. Близько року тому мені дісталася повністю електрична версія цього авто. Коли пройшла ейфорія від динамічних якостей, постало питання, де ж заряджатися? Адже за час зйомок батарея розрядилась якось занадто швидко.

Дослідивши з десяток київських зарядок, я дійшов висновку, що на більшості з них роз'єми для американських авто. Щоб заправити офіційно ввезений електромобіль з європейським роз'ємом, такий як BMW і3, потрібно ще пошукати зарядку. Однак вони є, варто скористатись спеціальним додатком на смартфоні.
Читати російську версію
Втім, отримавши "електричний" BMW цього разу, я вирішив спробувати зарядитись від домашньої мережі. Щоправда, цього разу у мене виявилася версія з подовжувачем ходу REX (Range Extender). Це фактично двоциліндровий мотор на 34 сили, який обертає генератор. Таким чином, BMW i3 REX менше залежить від розетки. Якщо залити повний бак бензину (а це 9 цілих літрів!), маєш 150 км резерву на додачу до 300 електричних. Але про все по черзі.
Сила струму
Оновлений і3 отримав потужнішу 33-кіловатну батарею, яка забезпечує запас ходу до 300 км. Це значно більше ніж 190 км, які були у старого 22-кіловатного акумулятора. Проте це в ідеалі.

Під'єднавши машину до розетки, в меню з'явилася опція вибору, яка пропонувала три рівні сили струму. На найвищому ж попередила, що навантаження на мережу може бути великим, тому я не ризикнув і обрав середній. В результаті за ніч батарея «всмоктала» 170 км. Непогано. Мені цього з головою вистачало на увесь день, з урахуванням дороги до столиці у 20 км та назад. На швидкісних зарядках в місті можна повністю зарядитися за 3 години, але я, на жаль, так і не дістався до таких станцій.
Виїжджаючи з дому, бачиш, як швидко тане заряд. Це через те, що салон прогрівається за рахунок теплового насоса або пневмоакумулятора, який споживає чимало енергії. Тому рецепт такий: виїхав, трохи прогрів машину і одразу перейшов у найспокійніший режим ЕcoPro+. У ньому не тільки максимальна швидкість обмежується 90 км/год, а навіть вимикається клімат-контроль. Втім, завдяки такому режиму запас ходу цього електромобіля вже наближається до авто з двигуном внутрішнього згоряння – 220-250 км на одному заряді.

Щоправда, з часом помічаєш, як залишок пробігу ніби завмирає і при спокійному стилі їзди BMW споживає менше, аніж очікуєш. Мені вдавалося увесь день їздити містом з зустрічі на зустріч і ще й повертатися ввечері із залишком пробігу під 40 км. І це без використання подовжувача ходу, який, за заявами виробника, споживає 0,6 літра на кожних 100 км. Фактично, коли працює REX - "рейндж екстендер" – то він не заряджає батарею, а напряму дає енергію на електромотор. При цьому батарея не розряджається і цифра запасу ходу не змінюється.
Дізнатись більше про BMW i3
Чому усі такі повільні?
Їздити повільно на і3 – це справжня мука. Справа в тому, що його електромотор, котрий видає 170 кінських сил, генерує максимум тяги в 250 номів вже з першої секунди. Тобто, натискаючи на педаль акселератора, одразу отримуєш потужний поштовх.

Він прискорюється якимось стрибками. Бачиш дірку в трафіку – тиснеш на газ, і машина вже там. Так само і під час старту. Наш REX розганяється трохи гірше за просту електроверсію, бо важчий на центнер. Тому і цифра прискорення трохи гірша – 8,1 секунди замість 7,3. Але це доволі швидкі секунди.

Ось Toyota вирішила поганятися, старт - і перші метри йдемо ніздря в ніздрю, а потім коробка опонента робить коротку паузу на перемикання, і тут же і3 виривається далеко вперед. Його динаміка підкорює – здається, що всі якось повільно їдуть. І це ще не версія і3s, яка бере "сотню" за 6,9 с!
Без гальм
З іншого боку, гальмувати в BMW не потрібно - варто лише трохи відпустити педаль газу, і машина уповільнюється. До того ж настільки сильно, що за день усього кілька разів торкаєшся гальм.

А от на трасі ганятися вже не виходить. Максимальна швидкість електромобіля – 150 км за годину, та й батарея при такому темпі тане занадто швидко. На швидкості машина впевнено тримає дорогу. Дивно, як вона це робить на таких вузеньких шинах, які більше нагадують гуму від мотоцикла. Та й керується вельми пристойно.

Незважаючи на те, що карбоновий кузов встановлено на алюмінієву раму, повертає і3 дуже азартно. Це пов'язано ще й з тим, що мотор розташовано ззаду, ведучі колеса задні, а кузов дуже легкий – трохи більше 1300 кіло. Та й кермо "по-бмвшному" прозоре і точне.

На фоні відсутності звуків бензинового мотора починаєш звертати більше уваги на аеродинамічні шуми, які інколи хотілося би приглушити. До того ж українські дороги іноді здаються занадто нерівними для жорсткуватої підвіски. Натомість BMW забезпечує бездоганний огляд за рахунок великої площі скла.
Записатися на тест-драйв
Екологічність в усьому
Безумовно, це один з найоригінальніших з точки хору дизайну BMW за всю історію марки. Бо його від початку будували як електромобіль - високий і вузенький, задні двері відчиняються проти руху а в кузова взагалі немає центральної стійки. Цей BMW став першим у світі масовим автомобілем з кузовом з карбону. В результаті хетчбек дуже легенький, бо важить усього 1200 кіло. При цьому салон несподівано об`ємний, нагадує мікровен із доволі вертикальною посадкою. Хоча в кокпіті швидко освоюєшся. Єдине, що відрізняє від легковиків - це селектор керування трансмісією, розташований на важелі під кермом.

А ще – він екологічний, бо не тільки спалює мінімум, але й єдиний у світі автомобіль, який можна повністю переробити після експлуатації. Кузов з карбону та пластику, двері та панелі салону з пресованої коноплі, декор – це дерево евкаліпту, а обшито крісла бавовною та пластиком з пляшок. Щоправда, за ці гроші хотілося би багатшої комплектації - бо крісла, наприклад, доводиться регулювати вручну. І це на машині, яка в найпростішому виконанні за ціною конкурує з BMW X5.
Обираючи з-поміж чисто електричною версією і виконанням REX, треба чітко розуміти, скільки кілометрів ви збираєтеся їздити протягом дня. Зрозуміло, що Range Extender дає певну незалежність від зарядок, і це колосальна перевага перед чисто електричною версією. Але за нього і доплачувати потрібно 230 тисяч грн. З іншого боку, 450 км запасу ходу (300 електричних км та 150 бензинових) дають можливість порівнювати кілометраж і3 із звичайними бензиновими легковиками.
Дізнатись ціни на моделі BMW
Фото: Сергій Ходченко

Технічні характеристики
BMW i3 REX
МОТОР
Робочий об'єм 647 см3, потужність 34 к.с. при 4300 об/хв., обертальний момент 55 Нм при 4300 об/хв . Електричний мотор: потужність 25 кВт (170 л.с.), обертальний момент 250 Нм.

ТРАНСМІССІЯ
Задній привід, 1-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Хетчбек, 5 дверей, 4 місця, габарити (довжина/ширина/висота): 3999/1775/1578 мм, база 2570 мм, споряджена маса 1315 кг, корисне навантаження 415 кг, об'єм багажника 260 л, об'єм баку 9 л.

ПІДВІСКА
MакФерсон/багатоважільна. Шини (передні/задні): 155/70 R 19

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 150 км/ч. Розгін до 100 км/год за 8,1 с. Витрата пального, л/100 км (місто/шосе/змішаний): -/-/0,6.

ЦІНА: 1 482 028 грн.

ДИЛЕРСЬКІ ЦЕНТРИ BMW
Технічні характеристики
BMW i3 REX
МОТОР
Робочий об'єм 647 см3, потужність 34 к.с. при 4300 об/хв., обертальний момент 55 Нм при 4300 об/хв . Електричний мотор: потужність 25 кВт (170 л.с.), обертальний момент 250 Нм.

ТРАНСМІССІЯ
Задній привід, 1-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Хетчбек, 5 дверей, 4 місця, габарити (довжина/ширина/висота): 3999/1775/1578 мм, база 2570 мм, споряджена маса 1315 кг, корисне навантаження 415 кг, об'єм багажника 260 л, об'єм баку 9 л.

ПІДВІСКА
MакФерсон/багатоважільна. Шини (передні/задні): 155/70 R 19

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 150 км/ч. Розгін до 100 км/год за 8,1 с. Витрата пального, л/100 км (місто/шосе/змішаний): -/-/0,6.

ЦІНА: 1 482 028 грн.

ДИЛЕРСЬКІ ЦЕНТРИ BMW
Повернутись у розділ Авто24
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ "Телерадіокомпанія "Люкс", Сайт "Телеканалу новин 24".
Made on
Tilda