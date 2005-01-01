З іншого боку, гальмувати в BMW не потрібно - варто лише трохи відпустити педаль газу, і машина уповільнюється. До того ж настільки сильно, що за день усього кілька разів торкаєшся гальм.



А от на трасі ганятися вже не виходить. Максимальна швидкість електромобіля – 150 км за годину, та й батарея при такому темпі тане занадто швидко. На швидкості машина впевнено тримає дорогу. Дивно, як вона це робить на таких вузеньких шинах, які більше нагадують гуму від мотоцикла. Та й керується вельми пристойно.



Незважаючи на те, що карбоновий кузов встановлено на алюмінієву раму, повертає і3 дуже азартно. Це пов'язано ще й з тим, що мотор розташовано ззаду, ведучі колеса задні, а кузов дуже легкий – трохи більше 1300 кіло. Та й кермо "по-бмвшному" прозоре і точне.



На фоні відсутності звуків бензинового мотора починаєш звертати більше уваги на аеродинамічні шуми, які інколи хотілося би приглушити. До того ж українські дороги іноді здаються занадто нерівними для жорсткуватої підвіски. Натомість BMW забезпечує бездоганний огляд за рахунок великої площі скла.

