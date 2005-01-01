МОТОР
Робочий об'єм 647 см3, потужність 34 к.с. при 4300 об/хв., обертальний момент 55 Нм при 4300 об/хв . Електричний мотор: потужність 25 кВт (170 л.с.), обертальний момент 250 Нм. ТРАНСМІССІЯ
Задній привід, 1-швидкісна автоматична коробка передач. КУЗОВ
Хетчбек, 5 дверей, 4 місця, габарити (довжина/ширина/висота): 3999/1775/1578 мм, база 2570 мм, споряджена маса 1315 кг, корисне навантаження 415 кг, об'єм багажника 260 л, об'єм баку 9 л. ПІДВІСКА
MакФерсон/багатоважільна. Шини (передні/задні): 155/70 R 19 ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 150 км/ч. Розгін до 100 км/год за 8,1 с. Витрата пального, л/100 км (місто/шосе/змішаний): -/-/0,6. ЦІНА:
1 482 028 грн. ДИЛЕРСЬКІ ЦЕНТРИ BMW