Ця машина японська, перероблена під броньоване авто в Німеччині, але має українську назву – «Хорт». Розкажемо про неї більше.

Якщо придивитися до цієї машини, то стає зрозуміло, що під броньованими латами приховано техніку від легендарного пікапа Toyota Land Cruiser 79. Найцікавіше, що цей автомобіль, який почали випускати у 1984 році, і досі знаходиться на конвеєрі. Його можна придбати на різних ринках, не лише Африки чи Латинської Америки, але й на деяких європейських ринках.

Історія саме цього авто доволі цікава. В Україну цю машину до нас привіз доволі відомий німецький виробник броньованої техніки ASC. Ідея в тому, аби показати його військовим, а може навіть виробляти на українських потужностях. Машину броньовано за класом VPAM7, що фактично є новим стандартом, в якому поєднано класи бронювання В5 та В6.

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Саме цей автомобіль створювався для журналістів. Відрізняється він від звичайної бойової машини, яку роблять для військових, в першу чергу розміром вікон. Зрозуміло, що для військових вікна будуть значно меншими, для кращого захисту екіпажу.

Хоча товщина вікон тут справді колосальна – 50 мм. Але вони доволі важкі. Тому машина для преси важить навіть більше, ніж варіант для військових. Адже ця комплектація має масу 3900 кг, а військовий броньовичок буде десь на 300 кг легшим внаслідок того, що важкого скла буде менше.

Чим відрізняється наш пікап від серійної машини? В першу чергу тим, що тут захищена капсула, обшита бронею SWEBOR товщиною 10 мм – це доволі непоганий захист від стрілецької зброї. Колеса також мають суттєвий захист. Вони дозволяють навіть без тиску їхати зі швидкістю 50 км/год, а на випробуваннях їхали навіть сотню. Дно автомобіля витримує одночасний вибух двох ручних гранат, а під переднім колесом підривали 6 кілограмів вибухівки.

Зрозуміло, що така «Тойота» має колосальну міцність та надійність завдяки шасі, яке прекрасно зарекомендувало себе з 1984 року. Тут на потужній рамі розташовано два розрізних мости, і обидва з них опираються на ресори. Тому така ходова неймовірно міцна і витривала.

Toyota Land Cruiser 79 всередині завжди була не дуже просторим автомобілем, але тут додалося місця. Тому що двері трохи посунули вбік. В салоні все знайоме з точки зору серійної Тойоти, єдине що лобове скло броньоване. Шари скла в ньому перемежовуються поліуретаном, воно має ще й підігрів, що неймовірно важливо для наших погодних умов.

Цікавий момент щодо посадкової формули, вона тут 5+1. Плюс 1 - це тому, що шостому пасажиру доведеться сидіти над центральним тунелем, це місце для недовгих поїздок, адже воно розташоване біля важелів керування трансмісією.

В переліку обладнання є навіть професійний джиперський домкрат з масивною підставкою. А також набір інструментів до якого входять навіть пускові дроти, рукавички, трос, і ковдра.

Що стосується моторів. Машина для журналістів оснащена 4-літровим бензиновиком V6 на 200 сил, але фактично всі військові автомобілі матимуть один з трьох варіантів дизелів. Базовим буде легендарний шестициліндровий 4,2-літровий атмосферний дизель на 129 сил. Цифра скромна, але нехай не вводить Вас в оману, бо цей мотор фактично здатен проїхати мільйон кілометрів.

У пікапа є блокування трьох диференціалів. Кліренс становить 23 см. 130-літровий паливний бак також обшито бронею. Пального в ньому повинно вистачати кілометрів на 600.

Трошки поїздили на машині і виявили кілька речей. По-перше, ти не чуєш коли в’їжджаєш заднім бортом в дерево, не те що торкаєшся, а саме в’їжджаєш. По-друге, на машині встановлене спортивне зчеплення, воно зарано починає диміти, але витривале. Так само витривалі гальма, вони незвичайні, підсилені. Але вони дуже ефективні. Про це свідчить хоча б те, що така броньована «Тойота Ленд Крузер 79» змогла отримати сертифікат німецького інституту Дорожньої безпеки, тобто витримали складні тести.

Цей Land Cruiser 79 успішно поїхав далі намотувати Україною свої тисячі кілометрів. В Харків, Дніпро, Миколаїв та Краматорськ. Впевнений, на «Хорті» встигнуть покататися і військові, які дадуть йому належну оцінку. Але перше враження доволі непогане.