На службу до ЗСУ поїхала нова медичка. І непроста. Добряче броньована та несподівано багато оснащена. Бо до цього броньовик Alvis Tactica використовувався як VIP-транспорт.

“Тактику” розробили ще в 1988 році, створила її британська компанія Glover Webb. Пізніше цей виробник увійшов до складу GKN Defence, і тільки потім броньовані автомобілі в цій компанії вивели в окремий напрямок, який отримав назву Alvis.

Машини створювалися для британських поліцейських, для сил спеціального призначення та армії. Її можна побачити не лише на Британських островах, але й в Азії, в Аргентині, в сил ООН. Наша машина була привезена з Великобританії, придбана там на аукціоні. Після того, як вона приїхала до нас, була проведена велика робота – додано спеціальне бронювання.

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Важливо, що побудували броньовик навколо просторової рами власної конструкції, а не на базі серійного позашляховика. Тому ходову «Тактики» краще пристосовано до великої маси. І це важливо, бо до стандартних семи тонн додалася ще тонна українського бронювання.

Це додаткове бронювання моторного відсіку, коробки передач та бак. Цікаво, що це суто задньопривідний броньовик, хоча більшість з них мали повний привод.

Коли бачиш таку машину, дуже часто у людей виникає питання: для чого витрачати такі величезні кошти на бронювання, чи не легше придбати броньований позашляховик? Відповідь доволі проста: тому що у позашляховиків, як правило, бронюється тільки пасажирська капсула. Двигун та моторний відсік не бронюється, це зайва вага. В нас є броньований лист згори, на капоті, всюди, де може “прилетіти”.

В цьому авто стоїть 6-циліндровий дизель Perkins об’ємом 6 літрів. Тобто кожен циліндр має об’єм у 1 літр. Він не дуже потужний, якщо вірити технічним характеристикам, тут близько 120 сил, але дуже багато моменту, тобто дуже багато тяги. Це один з найнадійніших дизелів у світі, бо таких моторів “Перкінс” випустив 1 мільйон штук. Частіше всього його встановлювали його на човни, генератори, трактори, комбайни, і саме там він прославився своєю невибагливістю і надійністю.

Тож як для медички “Тактику” непогано броньовано – товщина броні на бокових панелях становить 10 мм. Для порівняння: у того ж “Новатора” – 7 мм. Тут 7 мм тільки дах, фактично він протиуламковий, але це все одно доволі солідний захист. Дно підсилене не тільки броньою, а ще й листом кевлару і витримує підрив 10 кг тротилу. Ось така непогана медичка.

Насправді Alvis Тактика – не зовсім МРАП. Але в нього є V-подібний захист трансмісії, а колеса рознесені по периметру кузова. Тобто при наїзді на міну енергія вибуху пошкодить колеса, підвіску, може зачепити двигун, але кокпіту, салону, дістанеться менше, ніж було б на інших машинах.

Якщо зазирнути до салону, то бачимо, що кермо жорстко закріплене. Воно не регулюється взагалі. Але не думайте, що це настільки аскетичний транспорт. Погляньте на ці крісла! Так, це не шкіра, це замінник. Але він з таким візерунком, прострочений. І взагалі, це була VIP-версія, її використовували для перевезення важливих персон, для місій в напружених регіонах. Rрім шкіряних крісел спереду, є ще два ряди крісел ззаду, а щоб пасажирам не було нудно, тут була встановлена плазма.

Керування автоматичною КПП відбувається за допомогою кнопкового блоку, де є три режими: задня, нейтраль та драйв. Окрема кнопка Mode відповідає за спеціальні налаштування.

В нас встановлено додаткове сидяче місце, воно прикриває собою величезний люк, який дає доступ до блока керування двигуном, електронікою і купою дротів. Згори є додатковий кондиціонер, встановлений британцями.

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Через задні двері ми потрапляємо фактично в пасажирську частину салону, де можуть розміститися 7 пасажирів. Тут поставили ноші, які кріпляться з обох боків. Також є по 4 бійниці, по дві з кожного боку. Адже поранених теж треба захищати.

За спинкою водійського крісла розташовано балон системи пожежогасіння підкапотного простору. На стелі закріплено поручні, які в медичці використовуватимуться, аби чіпляти до них крапельниці чи інше обладнання.

Паркувальне гальмо, кнопка драйв, все – поїхали! Кермо доволі легеньке, потужний гідропідсилювач. Кажуть, що повноприводні версії керуються не так легенько, як задньоприводна. Витрата пального 12-16 літрів на сотню, що не дуже багато - порівняти з Land Cruiser. Автомат Alison перемикається непомітно, але між першою та другою передачею величезна яма. Тому що перша дуже коротка, а друга довга і він розганяється веселіше, починаючи з другої передачі. Зрозуміло, навіщо коротка перша передача. Щоб без проблем зрушувати з місця 8 тон броні і впевнено тягнути під гірки чи пробиратися бездоріжжям.

Ну ось такі коротенькі враження від їзди за кермом “Тактики”. Охоче вірю, що по асфальту вона їде 120 км на годину, адже з Британії вона приїхала своїм ходом.