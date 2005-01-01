І хоча максимальна швидкість у бензиновика і дизеля однакова, проте характери різні. Дизель до сотні прискорюється за 9,6 секунди, а бензиновик - майже за 12. Та й крутного моменту у CRDi майже вдвічі більше. Він вже з 1750 обертів видає 440 номів тяги і надає великому Santa Fe спритності жвавого компактного кроссовера.



З іншого боку, робота підвіски показує тобі, що це солідна велика машина. Вона вправно відпрацьовує і великі ямки, і хвилю. Може хіба що занадто детально повторює дрібні дефекти. Це я готовий списати на статусні 19-дюймові шини.



В той же час незважаючи на комфортність підвіски, автомобіль майже не нахиляється в поворотах. Наприклад, я тестую авто на розгойдування в Києві при в'їзді зі Столичного шосе на Південний міст. Там на повороті є перепад між мостом, який нагадує трамплін. Коли проходиш його на швидкості, машина добряче стрибає. І Santa Fe на ньому чітко стає «на лапи» та не втрачає рівноваги.