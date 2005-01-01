ДВИГУН
Робочий об'єм 2199 см3, потужність 147 кВт (200 к.с.) при 3800 об/хв., обертальний момент 440 Нм при 1750 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, автоматична 6-швидкісна коробка передач.
КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота) 4690/1880/1680 мм, база 2700 мм, споряджена маса 1940 кг, об'єм багажника 516 л, об'єм бака 64 л.
ПІДВІСКА
MакФерсон/незалежна. Шини (передні/задні): 235/55 R19.
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 190 км/ч. Розгін до 100 км/год за 9,6 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 8,7/5,4/6,6 л на 100 км.
ЦІНА: 748 600 грн.