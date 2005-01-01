В якості трансмісії SUPERB використовує роботизовану коробку з двома зчепленнями, які працюють у масляній ванні. Це не просто екскурс в техніку коробки, це швидше пояснення, що коробка житиме довго на відміну від трансмісій із сухими дисками. Так, ця коробка вже немолода, але й досі є взірцем. Вона швидка навіть в звичайному режимі. А є ще Sport, який вмикається лише порухом важеля коробки передач на себе. В ньому ŠKODA впевнено стрибає у будь-яку дірку в трафіку без жодної затримки. Щоправда, «робот» більше любить швидку їзду, аніж тягнучку. Тут він трохи нервово працює.



На сухому асфальті SUPERB вражає, бо проблем з реалізацією тяги не виникає. Адже у ŠKODA під капотом 220 сил та 350 Номів. І така сила передається виключно на передні колеса. На мокрій дорозі, коли я намагаюся різко рвонути зі світлофора, SUPERB починає буксувати на розгоні. Тому, якщо ви хочете повністю реалізовувати потенціал мотора на мокрому асфальті чи взимку, є сенс брати повний привід. Щоправда, він пропонується тільки з 280-сильною версією бензинового дволітровика, або ж дизелем, який виглядає непоганим вибором для тих, хто збирається економити.



До речі, зазираючи в технічні характеристики, я був вражений, що такий жвавий мотор 2.0 TSI здатен в середньому вкладатися трохи більше, ніж у 6 літрів на сотню. І це недалеко від реального апетиту.