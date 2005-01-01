Підвищення класу
Тест-драйв ŠKODA SUPERB
Підвищення класу
Тест-драйв ŠKODA SUPERB
Автор: Сергій Волощенко
У авіаліній є послуга, завдяки якій за додаткову плату можна підвищити рівень обслуговування. Наприклад з економ-класу пересісти в бізнес, а це – більше місця перед ногами, кращий сервіс, більше їжі та безкоштовні напої. Так і серед машин D-класу є гравці, які пропонують значно більше простору, динаміки, якості та задоволення. Наприклад, SKODA SUPERB, яка дісталася мені в напотужнішому передньопривідному виконанні на 220 сил.
Ще з появою першого SUPERB, який фактично був подовженою інтерпретацією VW Passat, покупці оцінили королівський запас місця на задньому ряду. Тому з появою кожної нової генерації ŠKODA зберігала ці додаткові сантиметри для пасажирів, як одну з головних рис моделі.
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Не дивно, що другий ряд крісел тестового SUPERB, який дістався мені у найдорожчому виконанні Laurin&Klement, очікувано виявився зручнішим, аніж у однокласників. Може навіть кращим, аніж у моделей класом вище. Фактично, це запас місця, притаманний сегменту Audi A8 чи Mercedes-Benz S-Class. Тут можна спокійно закинути ногу на ногу, а за доплату отримати переднє крісло, у якого на спинці є кнопка електроприводу!

Натискаєш на неї - і крісло від'їжджає максимально вперед. Тепер пасажир перед ногами може поставити ще й свою валізу. Хоча скільки речей потрібно везти з собою, аби вони не помістились у найбільший в класі багажник в 625 літрів?
Топова комплектація L&K хизується двокольоровим салоном, в якого верх темний, а низ світлий. Цікаво, що серед опцій великої ŠKODA є парасольки, які ховаються в боковинах дверей. Кокпіт може й нагадує інші "ШКОДИ", але в ньому відчувається значно вищий клас. Тут чимало обладнання вже в базовому оснащенні, а топова версія Laurin & Klement сприймається багатшою не тільки через обширну комплектацію, але й завдяки двокольоровому виконанню інтер'єру, де верх темний, а низ світлий.

Увесь минулий тиждень у мене під ногами була найпотужніша передньопривідна версія з 220-сильним бензиновим турбомотором. Поки що це найспритніший серед SUPERB'ів, на яких мені доводилося їздити. Адже 7 секунд до сотні - це дуже швидко! А максимум, на який здатна ця ŠKODA – це 245 км за годину.
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Втім, в лінійці SUPERB'ів є й потужніша версія дволітрового бензиновика на 280 сил. Та мені вистачило і 220-ти. Тим паче, що шассі гарно пасує до такого енергоозброєння.

Мені подобається, як керується цей ліфтбек. Не треба звертати уваги на його розміри, треба просто спробувати проїхатися швидко. SUPERB це вміє. При натисканні на газ він ніби стає на метр коротшим і на кілька сотень кіло легшим. Постійно доводиться нагадувати собі, що сидиш не в маленькому хетчбеку, а в авто, де в тебе за спиною ще добрих три метри заліза. Вправно пірнає у віражі, дає можливість гальмувати і повертати в останню секунду – загалом, дарує чимало задоволення від швидкої їзди. Гарно тримає високий темп і пряму, бо через довжелезну колісну базу курсова стійкість цієї машини оцінена мною на «відмінно». Зірвати цю «однокімнатну квартиру» у сковзання важко навіть з відключеною системою стабілізації.

В той же час SUPERB слухняний, але без зайвої нервозності. Він комфортний рівно настільки, аби не викликати нападів позіхання у водія. Золота середина.
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В якості трансмісії SUPERB використовує роботизовану коробку з двома зчепленнями, які працюють у масляній ванні. Це не просто екскурс в техніку коробки, це швидше пояснення, що коробка житиме довго на відміну від трансмісій із сухими дисками. Так, ця коробка вже немолода, але й досі є взірцем. Вона швидка навіть в звичайному режимі. А є ще Sport, який вмикається лише порухом важеля коробки передач на себе. В ньому ŠKODA впевнено стрибає у будь-яку дірку в трафіку без жодної затримки. Щоправда, «робот» більше любить швидку їзду, аніж тягнучку. Тут він трохи нервово працює.

На сухому асфальті SUPERB вражає, бо проблем з реалізацією тяги не виникає. Адже у ŠKODA під капотом 220 сил та 350 Номів. І така сила передається виключно на передні колеса. На мокрій дорозі, коли я намагаюся різко рвонути зі світлофора, SUPERB починає буксувати на розгоні. Тому, якщо ви хочете повністю реалізовувати потенціал мотора на мокрому асфальті чи взимку, є сенс брати повний привід. Щоправда, він пропонується тільки з 280-сильною версією бензинового дволітровика, або ж дизелем, який виглядає непоганим вибором для тих, хто збирається економити.

До речі, зазираючи в технічні характеристики, я був вражений, що такий жвавий мотор 2.0 TSI здатен в середньому вкладатися трохи більше, ніж у 6 літрів на сотню. І це недалеко від реального апетиту.
Таким чином, SUPERB здається мені дуже сильним гравцем у своєму класі. Не дарма ж він переміг на конкурсі «Авто року 2016 в Україні». А дилери намагаються ще більше підігріти цікавість до моделі, пропонуючи спеціальні ціни.
Фото: Владислав Плєшаков
Технічні характеристики
ŠKODA SUPERB 2.0 TSI
ДВИГУН
Робочий об'єм 1984 см3, потужність 162 кВт (220 л.с.) при 4500 об/хв., обертальний момент 350 Нм при 1500 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Передній привід, роботизована 6-швидкісна коробка передач.

КУЗОВ
Ліфтбек, 5 дверей, 5 місць, розміри: (довжина/ширина/висота): 4861/1864/1468 мм, база 2841 мм, споряджена маса 1505 кг, корисне навантаження 620 кг, об'єм багажника 625 л, об'єм баку 66 л.

ПІДВІСКА
MакФерсон/незалежна. Шини: 215/55 R 17

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 245 км/ч. Розгін до 100 км/год за 7,0 с. Витрата пального, л на 100 км: (місто/шосе/змішаний) - 7,8/5,3/6,2.

ЦІНА: від 892 253 грн.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ŠKODA SUPERB 2.0 TSI

ДВИГУН
Робочий об'єм 1984 см3, потужність 162 кВт (220 л.с.) при 4500 об/хв., обертальний момент 350 Нм при 1500 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Передній привід, роботизована 6-швидкісна коробка передач.

КУЗОВ
Ліфтбек, 5 дверей, 5 місць, розміри: (довжина/ширина/висота): 4861/1864/1468 мм, база 2841 мм, споряджена маса 1505 кг, корисне навантаження 620 кг, об'єм багажника 625 л, об'єм баку 66 л.

ПІДВІСКА
MакФерсон/незалежна. Шини: 215/55 R 17

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 245 км/ч. Розгін до 100 км/год за 7,0 с. Витрата пального, л на 100 км: (місто/шосе/змішаний) - 7,8/5,3/6,2.

ЦІНА: від 892 253 грн.
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