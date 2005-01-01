На рівному асфальті машина до останнього тримається за траєкторію. Однак вона бездоганно керується, навіть коли під колесами гребінка. Справа в тому, що у Мазди 6 з'явилася оригінальна система розподілення тяги G-Vectoring Control, яка покращує реакції машини у повороті, як тільки ви повертаєте кермо. То ж на серпантині шістка розкривається, наче квітка на світанку. Головне - не боятися крутити двигун та довіритися вивіреному шасі.



З іншого боку, навіть в українських поворотах підвіска веде себе бездоганно. Великі ямки відпрацьовує еластично і тихо, а на таке здатні хіба що баварські авто. Хоча звичайно, якщо хочеться отримати більше комфорту, краще обрати «шістку», взуту у 17-дюймові колеса, а не в 19-ті, як у нашої топ-версії. Зрозуміло, що на них машина круто керується, але жорсткувато йде. А на розбитій дорозі низькопрофільну гуму взагалі жаль, - хоч би не розірвати.

