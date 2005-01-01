ДВИГУН
Робочий об'єм 2488 см3, потужність 141 кВт (192 л.с.) при 5700 об/хв., обертальний момент 256 Нм при 3250 об/хв
ТРАНСМІССІЯ
Передній привід, 6-швидкісна автоматична коробка передач
КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 місць, довжина/ширина/висота 4870/1840/1450 мм, база 2830 мм, споряджена маса 1425 кг, корисне навантаження 600 кг, об'єм багажника 489 л, об'єм бака 62 л
ПІДВІСКА
Передня MакФерсон, задня - незалежна. Шини 225/55 R17, 225/45R19
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 223 км/ч. Розгін до 100 км/год за 7,8 с. Витрата пального на 100 км місто/шосе/зміганий 8,5/5,1/6,4
ЦІНА: від 749 000 грн.