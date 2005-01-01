Великий бос

Тест-драйв Mercedes-Benz S-Класу


Великий бос
Тест-драйв Mercedes-Benz S-Класу


Автор: Сергій Волощенко
В світі небагато речей, які є незаперечним атрибутом заможного життя. Mercedes-Benz S-Класу - серед них. Зрозуміло, що у нього є чимало конкурентів. Але саме він сприймається втіленням справжнього люксу, а ступінь любові до моделі навіть знайшла своє вираження у фольклорі.
Цей автомобіль великих босів на кілька днів став моїм. Проте з інших S-Класів на мене якось підозріло дивляться. Це не тому, що я схожий на телеведучого, а тому що в мене – оновлена версія. Зовні вона відрізняється трьома смужками світлодіодів в головній оптиці, іншими бамперами, решіткою, ліхтарями. За доплату можна отримати адаптивні діодні фари, які світять на 650 метрів.
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Дивитись модельний ряд
Змінився і салон. Він надзвичайний, наче дорогий кабінет. Того, хто вперше потрапляє в S-Клас, вражає не тільки вишукана атмосфера. Дивує те, скільки шкіри пішло на декор.

З іншого боку, дизайн салону не залишає сумнівів, що ти у флагманському "Мерсі". У дорестайлінговій версії мені не дуже подобалось кермо з двома спицями. Тепер усе стало на свої місця, бо "баранка" отримала три спиці.

За кермом – один величезний екран, який створили шляхом об'єднання пари 12,3-дюймових моніторів. Він розтягнувся ледве не на усю ширину салону. Переднє крісло має 14 точок масажу, а деякі з них навіть нагріваються. Є не тільки підігрів обох рядів крісел і керма, приємно нагріваються навіть підлокітники.
Голос з другого ряду
Багато покупців S-Класу бачать салон виключно із заднього ряду. Тому найчастіше "Ески" у нас продаються в подовженій версїї Long.

Зрозуміло, що ззаду – своя атмосфера. Можна відгородитися від зовнішнього світу за допомогою численних шторок.

За підголовниками передніх сидінь закріплена пара планшетів, через меню яких можна керувати багатьма функціями. Зрозуміло, що тут чимало місця для ніг. Адже колісна база перевищує три метри. А ще Mercedes-Benz S-Класу – єдиний серед однокласників, в якому заднє крісло можна розкласти в ліжко і їхати лежачи. Звичайно, якщо переднє праве крісло відсунути подалі.
Чи не найбільше мені подобається замшева подушка на підголовнику. По-перше, таке не часто зустрінеш. По-друге, як тільки покладеш на неї голову, вже не хочеться думати ні про що, окрім того, як легко летить над дорогою цей німецький офіс на колесах. Щоправда, самі крісла розташовано нижче, ніж, наприклад, в BMW 7 серії, тож виходити не так зручно. З іншого боку, масивні задні двері відчиняються на великий кут. А щоб їх зачинити, варто лише легенько прикрити, а сервоприводи самі дотягнуть їх до кінця.

Одна з нових фішок S-Класу – це перший у світі «комфорт-контроль», тобто система Energizing, яка керує одночасно клімат-контролем, кріслами, підсвіткою та музикою.

Проте оновлення зовнішності та інтер'єру – це не головне. «Найсмачніше» приховане в надрах електроніки. Оновлена версія стала відомою на увесь світ тим, що стала першим у світі автомобілем, який самостійно з'їхав з конвеєра. Він проїхав півтора кілометра, щоб досягти зони відвантаження до клієнтів. Я про те, що новий S-Клас отримав один з найпросунутіших у світі автопілотів. В заторах він може сам зупинятися і рушати з місця. А на трасі Mercedes-Benz самостійно в межах смуги дотримується швидкості, вказаної на знаках, і гальмує перед повільними машинами.
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А щоб перешикуватися у сусідню смугу, варто тільки увімкнути поворот. Єдине, що надовго відпускати кермо не виходить: S-Клас нагадує водієві, щоб взявся за кермо. Однак допомога електроніки відчутна, тому відвівши погляд від дороги на кілька секунд, можна бути впевненим, що седан лишатиметься в межах смуги.

Це ще раз доводить, що Mercedes-Benz намагається залишатися піонером в цій галузі. Новаторство не відпускає марку. Пам'ятаєте, він ще в 1995 вперше у світі запропонував серійну систему стабілізації руху ESP. І мабуть не всі знають, але новий S-Клас став першим у світі автомобілем, в якому немає ламп розжарювання. Жодної. Тільки світлодіоди, яких в седані більше п'ятисот.
Найпотужніший в гаммі дизель
У нас в країні звикли до гегемонії бензинових 500-х "Мерсів". Та часи змінюються. Сьогодні більшість великих седанів озброєно дизельними моторами. Топовим дизелем тепер став шестициліндровий двигун з індексом 400d, який і встановлено під капотом нашого авто. З трьох літрів робочого об'єму німці видувають 340 кінських сил. На фоні бензинових восьмициліндровиків потужність не вражає, бо навіть бензиновий "450-й" видає 469 конячок. Проте у дизеля аж 700 ньютон-метрів моменту. Тому не дивно, що така велетенська тяга на колеса передається через повнопривідну трансмісію 4MATIC.
Завдяки повному приводу навіть на слизькій дорозі S-Клас, не напружуючись, набирає сотню трохи більше ніж за 5 секунд. Це цифри, якими раніше пишалися суперкари. Але за кермом цього «Мерседесу» немає відчуття, що виходиш на другу космічну швидкість. Все швидко, але дуже комфортно. Занадто комфортно. Між тим, що показує спідометр, і тим, що відчуває тіло – справжній дисонанс. Стрілка спідометра швидко повзе вгору і ось вже пролетіла позначку "200 км/год", а здається, що їдеш вдвічі повільніше. Безумовно, це найспокійніші 5 секунд розгону з тих, які мені доводилося переживати.

До того ж еластичність мотора підкорює. Він миттєво прискорює двотонний седан з будь-якої швидкості. Здається, двигун міг би потяг зрушити, але возить в основному вгодованих пасажирів.
Дізнатись ціни на моделі Mercedes
Проте характером Mercedes-Benz S-Класу не нагадує лінивих чиновників. Це швидше тренований директор. Проте, навіть не динаміка вразила мене найбільше. Його підвіска творить дива і вміє повністю ізолювати пасажирів від дефектів дороги. Тепер зрозуміло, чому дороги в нас не ремонтують! Ті, хто за це відповідає, їздять на S-Класах і нічого не помічають. Навіть там, де є ямки, їх майже не відчуваєш, тільки легеньке хлопання. А ще – жодного розгойдування і абсолютний контроль навіть на дорогах із помітною хвилею. Його серійна пневматична підвіска неймовірна і просто руйнує закони фізики. Вона має два режими роботи – "Комфорт" та "Спорт". В останньому машина присідає на 1 см, а в "Комфорті" опускається лише у випадку, коли швидкість переростає 120 км за годину. Добре, що водій може примусово підняти її на 3 см, коли треба проїхати складну ділянку. Та зі зростанням швидкості вона повернеться в нормальне положення.
Похмілля
Важко після Такого Авто пересідати в менші машини. Коли звикаєш до усіх благ цивілізації, розумієш, чому S-Клас лишається взірцем класу. Цьому авто поступаються дорогою, наче директору в офісі. А новий Mercedes став ще більш вишуканим та стильним.

Окрім того, наш дизельний S400d показав, що навіть седани такого розміру мають не обов'язково бути бензиновими. Адже дизелі вміють поєднувати неймовірну динаміку, запас тяги і економічність. Хоча економічність, мабуть, не сильно турбує власників цих машин, які навіть в базовому виконанні коштують як цілий поверх на Оболоні. А десяток опцій з нескінченного переліку обладнання легко можуть подвоїти вартість машини.
Фото: Владіслав Плєшаков

Технічні характеристики
Mercedes-Benz S400d 4MATIC
МОТОР
Робочий об'єм 2925 см3, потужність 250 кВт (340 к.с.) при 3600 об/хв., обертальний момент 700 Нм при 1200 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, автоматична 9-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 5246/1899/1496 мм, база 3165 мм, споряджена маса 2075 кг, корисне навантаження 725 кг, об'єм багажника 530 л, об'єм бака 70 л.

ПІДВІСКА
Незалежна пневматична/незалежна пневматична. Шини: 245/50 R 18

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/год. Розгін до 100 км/год за 5,2 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 6,9/5,0/5,7.

ЦІНА: від 2 757 569 грн.
Технічні характеристики
Mercedes-Benz S400d 4MATIC
МОТОР
Робочий об'єм 2925 см3, потужність 250 кВт (340 к.с.) при 3600 об/хв., обертальний момент 700 Нм при 1200 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, автоматична 9-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 5246/1899/1496 мм, база 3165 мм, споряджена маса 2075 кг, корисне навантаження 725 кг, об'єм багажника 530 л, об'єм бака 70 л.

ПІДВІСКА
Незалежна пневматична/незалежна пневматична. Шини: 245/50 R 18

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/год. Розгін до 100 км/год за 5,2 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 6,9/5,0/5,7.

ЦІНА: від 2 757 569 грн.
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