Чи не найбільше мені подобається замшева подушка на підголовнику. По-перше, таке не часто зустрінеш. По-друге, як тільки покладеш на неї голову, вже не хочеться думати ні про що, окрім того, як легко летить над дорогою цей німецький офіс на колесах. Щоправда, самі крісла розташовано нижче, ніж, наприклад, в BMW 7 серії, тож виходити не так зручно. З іншого боку, масивні задні двері відчиняються на великий кут. А щоб їх зачинити, варто лише легенько прикрити, а сервоприводи самі дотягнуть їх до кінця.



Одна з нових фішок S-Класу – це перший у світі «комфорт-контроль», тобто система Energizing, яка керує одночасно клімат-контролем, кріслами, підсвіткою та музикою.



Проте оновлення зовнішності та інтер'єру – це не головне. «Найсмачніше» приховане в надрах електроніки. Оновлена версія стала відомою на увесь світ тим, що стала першим у світі автомобілем, який самостійно з'їхав з конвеєра. Він проїхав півтора кілометра, щоб досягти зони відвантаження до клієнтів. Я про те, що новий S-Клас отримав один з найпросунутіших у світі автопілотів. В заторах він може сам зупинятися і рушати з місця. А на трасі Mercedes-Benz самостійно в межах смуги дотримується швидкості, вказаної на знаках, і гальмує перед повільними машинами.