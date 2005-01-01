МОТОР
Робочий об'єм 2925 см3, потужність 250 кВт (340 к.с.) при 3600 об/хв., обертальний момент 700 Нм при 1200 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, автоматична 9-швидкісна автоматична коробка передач.
КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 5246/1899/1496 мм, база 3165 мм, споряджена маса 2075 кг, корисне навантаження 725 кг, об'єм багажника 530 л, об'єм бака 70 л.
ПІДВІСКА
Незалежна пневматична/незалежна пневматична. Шини: 245/50 R 18
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/год. Розгін до 100 км/год за 5,2 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 6,9/5,0/5,7.
ЦІНА: від 2 757 569 грн.