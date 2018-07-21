В своїй стихії, щільній міській метушні, Peugeot 108 почуває себе як риба у воді. Та як тільки виїжджаєш на трасу, недолік потужності стає очевидним.

Втім, міцна ходова, непогана курсова стійкість і злагоджена робота підвіски навіть на високих швидкостях створюють враження, що цей автомобіль потребує більш потужного мотору. Однак краще мати гарний запас ходових якостей, ніж надлишок потужності. Так однозначно безпечніше.

16. Керованість

Часто за хорошу і енергоємну підвіску доводиться розплачуватися керованістю. У випадку з Peugeot 108 це правда, однак лише частково. Звичайно, крени в поворотах присутні, але їх не можна назвати критичними. Кермується 108 досить азартно, але для більшого відчуття драйву хочеться більшої гостроти керма і виразнішого зворотного зв'язку. Правда, це з точки зору людини, яка любить попищати гумою в повороті. У нормальному режимі водіння все відмінно.

17. Динаміка

Розгін до першої сотні займає більше 15 секунд. Це багато. Не можна сказати, що автомобіль "не їде", – для того, щоб упевнено триматися в міському потоці, цього достатньо. Але про інтенсивні прискорення можна лише мріяти. Словом, для активного драйву Peugeot 108 з літровим мотором не дуже підходить.

18. Гальма

Як і у більшості авто марки Peugeot, у 108 гальма зроблені "з запасом". Чутлива педаль, впевнене сповільнення, прекрасно працює допомога при екстреному гальмуванні, ABS, що спрацьовує до того, як запищить гума, – все це вселяє впевненість у системи активної безпеки.

19. Безпека

Поведінка електронних помічників покликана максимально убезпечити водія і оточуючих. Електронні системи, нехай і обмежують свободу досвідченого драйвера, але для новачка вони стануть надійною страховкою від неприємних ситуацій. З пасивною безпекою теж все добре. В будь-якій комплектації для Peugeot 108 передбачено шість подушок. EuroNCAP оцінила безпеку в чотири зірки, що для такого малюка непогано.

Читайте детальний тест-драйв по 24 параметрах:

Зовні

1.Зовнішній вигляд

2.Імідж

3.Індивідуалізація

Всередині

4.Ергономіка водійського місця

5.Оглядовість

6.Салон

7.Багажник

Електроніка

8.Системи комфорту

9.Мультимедіа

10.Акустика

11.Рівень автономії

Механіка

12.Мотор

13.Коробка

14.Прохідність

15.Підвіска

Водіння

16.Керованість

17.Динамічність

18.Тормози

19.Безпека

Експлуатація

20.Технічні особливості

21.Вартість

22.Здешевлення

23.Вартість утримування

24.Підсумкова вартість